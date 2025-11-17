Temporal dejó sin aulas a niños en el Refugio Copaco de Asunción

El fuerte temporal que azotó a gran parte del país, también afectó la zona de Puerto Botánico el pasado domingo.

Las aulas extensivas del Refugio Copaco, una institución educativa para 700 alumnos que provienen de 18 comunidades ribereñas, se vieron afectadas por los fuertes vientos. Gustavo Faricheli, conocido como el Hermano Juan, director de la Fundación, confirmó a ABC el techo de las aulas volaron.

“Voló su techo en su totalidad de dos aulas, que eran nuevas, que inauguramos hace tres meses” explicó. Según detalló, allí estudiaban 140 niños de jardín y preescolar en los turnos mañana y tarde.

El director estima que la inversión perdida asciende a aproximadamente G. 20 millones. Solamente en materiales, la pérdida llega a los G. 12 millones, ya que los techos eran de peneles tipo sándwich. Además de la estructura, se dañaron ventiladores, aires acondicionados y toda la instalación eléctrica.

Un golpe al esfuerzo educativo de los niños

Más allá del valor económico, el temporal causó una pérdida irreparable en lo educativo y sentimental. Como el techo voló, la lluvia mojó todo y se perdieron por completo los recuerdos, libros y materiales didácticos.

“Ellos perdieron todos sus recuerdos, todos sus trabajos,” lamentó el hermano Juan.

“Fue devastador ver a las maestras llorar y todo, porque imagínate, todo un trabajo se perdió ahí,” relató.

También se arruinó todo el material de apoyo pegado en las paredes, como el abecedario, las vocales y los programas, lo que representa una “gran pérdida material” y educativa.

Recurren a la solidaridad

Tras el temporal, los padres y vecinos “ vinieron todos” para ayudar a evacuar y acomodar las pertenencias. Se lograron habilitar dos aulas que estaban en desuso para que los 140 estudiantes afectados puedan retomar las clases con regularidad, y así culminar el calendario escolar.

El hermano Juan habilitó su número de contacto +595 994276802, para recibir aportes voluntarios o cualquier ayuda que permita a la Fundación volver a construir lo perdido.

Destacó además que el predio también funciona como comedor comunitario, y los niños, también llegan al sitio para tener un plato de comida, incluso en periodo de vacaciones. En ese sentido, el hermano Juan invita a conocer la comunidad y conocer las necesidades para aportar.