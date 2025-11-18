Transportistas de Asunción piden ajuste de G. 600 para sostener servicio

Empresarios de transporte de pasajeros de Asunción exigen un reajuste de G. 600 en la tarifa que depende de la Municipalidad de Asunción, ya que atraviesan por una situación muy crítica que no les permite cubrir el costo del servicio.

Emitieron un comunicado en el que además aclaran que desde el año 2014, no reciben el subsidio que complementa el precio del pasaje, lo que afecta directamente a la calidad del servicio a los usuarios.

Agregan que la falta de este subsidio impacta en su capacidad para cumplir con las obligaciones tributarias, proveedores y trabajadores, además del mantenimiento y reparación de las unidades.

“Deseamos informar a la opinión pública, especialmente a los pasajeros asuncenos, que estamos atravesando una situación muy crítica, ya que la tarifa actual no permite cubrir el costo de explotación del servicio”, sostienen.

Cese de actividades

Anuncian que en caso de no tener una respuesta favorable deberán cesar el servicio, por lo que solicitan a la Intendencia y a la Junta Municipal de Asunción que tomen medidas urgentes.

Entre esas medidas piden aprobar el reajuste de la tarifa actual, que se encuentra en estudio, como medida de auxilio y salvataje para cubrir por lo menos los costos operativos, además de implementar sistemas de modernización del transporte público municipal de Asunción, priorizando a los ciudadanos.

“A los asuncenos, usuarios del Transporte Público Municipal de Asunción, les pedimos su comprensión y apoyo en esta situación y conjuntamente buscar un entendimiento mutuo que permita encontrar una solución equilibrada entre los intereses de la ciudadanía y el gremio de transportistas para garantizar un servicio de transporte público eficiente y de calidad”, sostienen.

La nota está firmada por Teófilo Morales, vocero de las Empresas Permisionarias de Transporte de Asunción, además de Derlis Dasilva, de la Línea 13-2 Conquistador, Roberto Cañete, de la Línea 1 Ysapy y Jesús Escario, Línea 16 La Unión, esta última que recientemente paró sus actividades por este motivo, dejando a cientos de pasajeros sin transporte.

La tarifa de cada pasaje en Asunción asciende a G. 4.700; sin embargo, debido a la aplicación del subsidio el precio actual que pagan los pasajeros al momento de abordar el bus es de G. 2.800.