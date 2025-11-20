Caso Conmebol: defensas cuestionan admisión de la imputación

Las audiencias de reposición que se sustanciaron ayer a la mañana son por los recursos presentados por las defensas de Celio Tunholi, Jorge Vera Trinidad y Eleno Martínez Duarte; mientras que las audiencias previstas para hoy (jueves 20) son para los representantes de Miguel Ángel Zaldívar Silvera y José Páez Corvalán, todos directivos del Banco Atlas.

“El argumento de la reposición es la inexistencia de un relato detallado, pormenorizado, racional y lógico que pudiera permitirnos conocer por qué estas personas son sindicados como autores o partícipes del hecho. Esta situación constituye una limitación al ejercicio de la defensa y una afrenta al concepto del debido proceso”, expresó el Abg. Rodrigo Yódice, representante del imputado Jorge Vera Trinidad.

Una vez finalizadas las audiencias de reposición el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú tendrá un plazo de tres días hábiles para decidir si hace lugar a los recursos que han promovido las defensas y devuelve la imputación al Ministerio Público, o si ratifica su resolución.

En caso de que ocurra esto último, el caso se remitirá a la Cámara para resolver las apelaciones subsidiarias.

Audiencias de imposición de medidas, suspendidas

Al admitir la imputación presentada por los fiscales Jorge Arce, Verónica Valdez y Francisco Cabrera el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú había programado para este jueves 20 las audiencias de imposición de medidas, con relación a cuatro imputados; y para el viernes 21 las audiencias para los otros cinco encausados.

Sin embargo, al no estar firme la admisión de la imputación, y que además de las reposiciones, también se han planteado incidentes de nulidad del acta fiscal; las audiencias no se podrán llevar a cabo hasta tanto se resuelvan dichos recursos planteados.