Feipar desafía al MEC y lanza más materiales de educación sexual

La Asociación Familias por la Educación Integral en el Paraguay (FEIPAR) lanzó nuevos materiales de Educación en Sexualidad para el Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y la Educación Media.

La organización indicó que estos materiales complementan libros lanzados en agosto pasado, que están destinados a niñas y niños del primero al sexto grado de la Educación Escolar Básica.

El objetivo es brindar una herramienta pedagógica rigurosa, científica y adaptada al contexto paraguayo, para acompañar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en un país donde los índices de abuso sexual y violencia son alarmantes, indicaron.

“Hoy la información sobre sexualidad llega antes desde la pornografía o las redes sociales, que desde la escuela o la familia. Por eso, ofrecer materiales educativos rigurosos, actualizados y prácticos es urgente”, explicó Adriana Closs, vicepresidenta de la organización y editora de los materiales.

Contenido de los materiales

La Asociación aseguró que además del contenido biológico, los materiales lanzados ayer incluyen competencias sociales, emocionales y digitales para la vida. Los consideran temas urgentes para el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes.

Por ejemplo, abordan los derechos sexuales, consentimiento, construcción del proyecto de vida, prevención de ITS y embarazos no deseados, uso seguro y responsable de internet y las redes sociales, pensamiento crítico frente a la pornografía y vínculos saludables y prevención de violencias.

Contexto “desafiante”

Feipar apunta a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ha profundizado retrocesos en materia de igualdad de género mediante lo que llaman la resolución “Riera-Ramírez” (resolución N 1803/2025), que suprime la palabra “género” de los materiales educativos oficiales.

Plantean que frente a este escenario, reafirman una educación laica, inclusiva, científica y basada en derechos, una convicción que guía todas sus acciones.

“Mientras el Estado retrocede, desde la sociedad civil avanzamos con propuestas serias y necesarias. La adolescencia no puede quedar a merced de la desinformación o de la pornografía como fuente educativa”, agregó Adriana Closs.

Postura del MEC

En agosto, el MEC lanzó un comunicado, luego que Feipar publicara materiales de educación sexual para estudiantes del primero al sexto grado de la Educación Escolar Básica.

El ministerio apuntó que estos libros de la organización “no cuentan con recomendación ni aprobación oficial”, para su uso en instituciones educativas públicas.

El comunicado del MEC advertía también que los únicos libros de este tipo, aprobados por la cartera, son los de Educación para la Afectividad y la Sexualidad en el Ámbito Educativo (EASE), textos aprobados y publicitados por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante en Paraguay de la ong evangélica Capitol Ministries.

Los libros de EASE están basados en los materiales “12 Ciencias para la educación de la sexualidad y la afectividad”, de la ecuatoriana María Judith Turriaga, que también fueron avalados y publicitados por Ortigoza y fueron altamente cuestionados por organizaciones de docentes, padres y alumnos, por un contenido con sesgos religiosos, conservadores y discriminatorios.