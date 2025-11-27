Barchini asumió como nuevo director de la Escuela de Ciencias Políticas

El ex ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, quien fue el primero en renunciar como ministro del gabinete del presidente de la República, Santiago Peña, asumió ayer como nuevo director de la Escuela de Ciencias Políticas, unidad dependiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En el acto de asunción al cargo, estuvo presente el decano de la Facultad de Derecho, Carlos González Morel y el director saliente, Rubén Galeano, quienes docente de esta dependencia.

“Ángel Ramón Barchini, nuevo Director de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA. El ex ministro de Justicia se suma a la docencia universitaria, aportando su experiencia para fortalecer la formación de nuestros estudiantes”, fue lo que publicaron al respecto en redes sociales de la Facultad de Derecho.

El anuncio en Ciencias Políticas se dio luego de una serie de cambios dentro de Derecho UNA, donde funcionarios ligados al clan liderado por Jorge Bogarín fueron destituidos de cargos de confianza en direcciones y jefaturas. Actualmente, el decano González Morel está enfrentado con Bogarín, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos.

Denuncias contra el clan Bogarín

Estudiantes y egresados de Ciencias Políticas, habían denunciado en setiembre un plan de Jorge Bogarín, que ofrecía un “curso exprés” para abogados que ya cuentan con título de grado.

El plan fue presentado para lanzar la candidatura de Bogarín a representante no docente de Derecho, en unas elecciones en las que resultó victorioso en agosto.

Consiste en que los egresados de Derecho UNA, puedan homologar materias y terminar la licenciatura en Ciencias Políticas en un año, o sea, en apenas dos semestres.

“Buscan convertir la carrera en un curso rápido para sumar títulos de grado y puntos para cargos de juez y fiscal”, manifestó un egresado de Ciencias Políticas.

En ese entonces, se rumoreaba sobre el posible cambio en la dirección que llevaba entonces el profesor Galeano, quien supuestamente había permitido que los allegados de Bogarín realicen su campaña dentro de la sede.

Reunión con Horacio Cartes

El 7 de agosto, el decano de Derecho UNA, Carlos González Morel, se reunió con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en la sede de la ANR.

En el encuentro también participó el ahora director de Ciencias Políticas, Ángel Ramón Barchini, además del abogado Rubén Darío Romero y Carlos Andrés Couchonnal, ex síndico del Poder Judicial y miembro del equipo del decano.

Couchonnal había sido el único miembro del equipo de González Morel que perdió las elecciones realizadas en octubre en Derecho UNA, como representante docente ante el consejo directivo de esa facultad. El clan Bogarín perdió 5 de 6 cupos de representación del profesorado.

“El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, recibió al doctor Carlos González, decano de la Facultad de Derecho UNA. Conversaron sobre la importancia de fortalecer la educación superior en el Paraguay”, decía una publicación de la ANR en redes.