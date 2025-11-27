MEC y el Mundial 2026: colegios privados piden no cambiar el calendario escolar

El presidente de la República, Santiago Peña había ordenado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que las vacaciones de invierno del 2026 coincidan con los partidos de la Copa del Mundo, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio.

El ministro de Educación, Luis Ramírez acató el mandato presidencial y aseguró que aguardan el sorteo de partidos de la selección nacional, que se realizará el 5 de diciembre, para confirmar la modificación del calendario escolar del año que viene.

Lea más: Traslado de vacaciones de invierno por Mundial: ¿y los colegios privados?

“Todavía no tenemos nosotros claridad de cuándo vamos a empezar, en qué época de febrero vamos a comenzar, porque es un año muy especial el año que viene. Vamos a tener el mundial ahí en el medio”, había indicado Ramírez en los estudios de ABC Cardinal.

El titular del MEC también indicó que existe la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno, en caso de que coincidan con los partidos de la Albirroja. Además, aclaró que en principio, si bien se plantearía la modificación, el receso de temporada no se extendería, a excepción de que ocurran eventos climáticos que así lo sugieran (frío extremo).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La postura de los colegios privados

La Asociación De Instituciones Educativas Privadas Del Paraguay (AIEPP), la Asociación De Instituciones Educativas Católicas Del Paraguay (ASIEC), la Association Of Christian Schools International – Paraguay (ACSI) y la Asociación De Instituciones Educativas De Gestión Privada Del Alto Paraná Asociación De Instituciones Educativas Privadas Del Paraguay (AIEPAP), emitieron un comunicado en conjunto, dirigido a las autoridades nacionales, sobre la propuesta de modificar el calendario escolar del año entrante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: terminan las clases y ministro no muestra interés en el diálogo, denuncian

“Toda medida educativa debe buscar prioritariamente el bienestar de los niños y adolescentes. En este contexto, corresponde preguntarse si adelantar un mes las vacaciones de invierno realmente les beneficiaría. Es importante recordar que, históricamente, las temperaturas más bajas del invierno se registran en el mes de julio”, indicaron como primer argumento.

El receso invernal se dio este año entre el 14 de julio y el 25 de julio en este 2025 y en el 2024, fueron del 8 de julio al 19 de julio.

“Si la intención es permitir que los estudiantes vean los partidos de la Selección Nacional, no existe garantía de que estos se disputen en horarios distintos a los escolares. En caso de coincidir con la jornada educativa, constituiría una excelente oportunidad para el fortalecimiento de la identidad nacional, el sentido de pertenencia, el desarrollo social entre pares y el interés por el deporte”, expresaron las organizaciones.

Más argumentos

Las instituciones educativas privadas también explicaron que la gran mayoría, tiene elaborada su agenda 2026, como también sus diferentes miembros (viaje de estudio, recreación, capacitaciones, cirugías, etc.), considerando las fechas de las vacaciones que rigen habitualmente.

Lea más: MEC advierte que la inscripción a escuelas públicas es gratuita

“Resulta preocupante que el calendario escolar nacional pueda depender de actividades que no se desarrollan en nuestro país. Creemos pertinente que el calendario escolar sea regido por nuestra realidad, y no por intereses coyunturales que puedan afectar a un sector tan importante”, aseguraron.

A continuación, apuntaron que por estas razones, solicitan a las autoridades nacionales “no modificar el calendario escolar” correspondiente al año 2026.