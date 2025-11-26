Traslado de vacaciones de invierno por Mundial: ¿y los colegios privados?

El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que estudiaban la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno en las instituciones educativas del país para que las mismas coincidan con los partidos que la Albirroja disputará en la primera fase del campeonato por la Copa Mundial 2026.

Luis Ramírez, ministro de Educación, dijo que es factible adelantar las vacaciones de invierno, ya que es una idea que desde el gabinete del gobierno la vienen manejando.

Patricia Toyotoshi, presidenta de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, dijo que hasta el momento no cuentan con una comunicación oficial por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero adelantó que en caso de que se concrete la intención del gobierno, le dejen a cada institución la posibilidad de decidir si acoplarse o no.

“En caso de mover, nosotros queríamos la posibilidad de que no nos acoplemos, depende de que cada colegio pueda decidir si mover o no sus vacaciones. Pasa que nosotros ya tenemos el calendario establecido para el año que viene, tendríamos que volver a rever el calendario en caso de que nos sumemos al cambio de fecha de las vacaciones de invierno”, explicó.

Privados aguardan horarios de partidos de Paraguay

Las instituciones privadas representadas por el gremio que integra Patricia Toyotoshi no está de acuerdo con cambiar la fecha de las vacaciones de invierno, aunque todavía aguardan que se realice el sorteo de las fechas y rivales en la fase de grupos que la albirroja enfrentará, el cual se realiza el 5 de diciembre.

“Creo que el MEC también está esperando a ver cómo van a hacer los partidos y a partir de ahí vamos a sentarnos con el ministerio y ver cómo podemos llevar adelante este tema de las vacaciones del 2026, porque si los partidos son fuera de horario escolar, no vale la pena mover las vacaciones”, agregó.

Entre los colegios privados hay varios que tienen un año y calendario escolar diferente al resto, como algunos que son bilingües.

Patricia Toyotoshi dijo que todavía no consultaron con los padres que piensan al respecto, ya que en esta época es más difícil encontrarlos, por ser fin de año.