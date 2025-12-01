Brasil sindica al hijo de Lalo como líder de esquema de narcotráfico y lavado

El exhorto de extradición de la Sección Judicial de Río Grande do Sul 22° Juzgado Federal de Porto Alegre, con relación a Alexandre Rodrigues Gomes, resalta que el hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, acusado en el caso Pavo Real II, fue identificado en Brasil como responsable de un esquema de tráfico internacional de cocaína, desde el territorio brasileño, a varios países de la región y Europa; así como el lavado de los activos fruto de dicho ilícito.

De acuerdo con el escrito de exhorto, en el presente caso Alexandre Rodrigues Gomes, además de ser el proveedor del estupefaciente comercializado internacionalmente, también estaba a cargo del mantenimiento, con la ayuda de sus “socios”, de la estructura en la que se utilizaban varias empresas para la circulación de fondos obtenidos del narcotráfico, adquisición de bienes y pago de cómplices.

Sobre este punto agrega que la investigación sobre el hijo de Lalo Gomes mostró que habría aplicado recursos provenientes del tráfico de drogas en la construcción de un edificio, junto con otros asociados; y supuestamente utilizó las cuentas bancarias de terceros para mover el dinero ilícito y pagar gastos personales, además de promover el registro de activos de su propiedad a nombre de intermediarios.

Para la Justicia brasileña existen evidencias del tráfico internacional de la cocaína, directamente desde las “cocinas” a los países de la región, a través de aviones y helicópteros, con transporte entre pistas clandestinas; el traslado de la droga a la región portuaria; así como directamente a los clientes cuanto los mismos residían en territorio brasileño, a través de camiones con o sin compartimentos ocultos y el envío a Europa mimetizada en cargamentos legales.

Brasil busca evitar impunidad del hijo de Lalo

Al Argumentar el pedido de extradición, el juzgado Federal de Porto Alegre (Brasil) fundamentó también que los investigadores del vecino país constataron el uso de numerosas terminales telefónicas y aplicaciones para el intercambio de mensajes encriptados y nombres en clave para su comunicación, a fin de dificultar la identificación del esclarecimiento de crímenes, garantizando así la impunidad.

“Las altas cantidades de drogas movidas, con la posible acción de lavado de activos que tiene como delito precedente al narcotráfico internacional, así como la aparente continuidad de la acción criminal, exigen una pronta represión estatal”, puntualiza parte del escrito.

Resalta que Alexandre y sus socios constituyeron “un verdadero imperio” con el fruto del narcotráfico.

Audiencia será el 11 de diciembre

La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Lici Teresita Sánchez fijó para el jueves 11 de diciembre (8:30) la audiencia identificatoria de Alexandre Rodrigues Gomes, en el marco del exhorto de extradición.

La diligencia estaba prevista para el 28 de noviembre, pero la Abg. Amanda Silva asumió como nueva representante legal del encausado y solicitó más tiempo para interiorizarse del expediente y preparar la estrategia de defensa.