IPS revela cantidad de personas atendidas por incendio en depósito de cloro

Luego de varias horas de combate, el incendio en el depósito de cloro del local de Piscinas & Cia fue controlado, según había confirmado el capitán del CBVP Marcos Almada.

La combustión de los productos químicos del lugar generó un denso humo tóxico que obligó a los intervinientes a realizar una evacuación de 200 metros a la redonda y también hubo personas afectadas, conforme un reporte del IPS.

Desde la previsional detallaron que 11 pacientes fueron recibidos y atendidos hasta recibir alta médica en horas de la tarde.

También confirmaron que no revestían gravedad en sus respectivos estados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Controlan incendio en depósito de cloro sobre Boggiani de Asunción

Advertencia del Mades

Por el caso, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) también confirmó que el humo era tóxico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La combustión de materiales utilizados en piscinas, como resinas, plásticos, fibra de vidrio, pinturas, solventes y productos químicos de mantenimiento, libera sustancias peligrosas para la salud, entre ellas compuestos orgánicos volátiles, monóxido de carbono, dioxinas, furanos y material particulado fino”, detallaron.

Lea más: Incendio en depósito de cloro: recomendaciones del Mades ante humo tóxico