“Yo Creo” confirma candidatura a intendente en San Patricio

Pedro Irala fue concejal municipal en los periodos 2010–2015 y 2015–2018 en la ciudad de San Patricio. Mencionó que “Yo Creo” es un partido creado recientemente, pero que ya se encuentra instalado como preferencia a nivel nacional.

Indicó que por ese sector se postulará a la Intendencia, motivo por el cual realiza visitas y diálogos con la ciudadanía del distrito. De manera paralela, mantiene conversaciones con referentes del PLRA, colectividad que aún no ha definido un candidato para dichas elecciones.

Lea más: Los cuatros departamentos en zona de tormentas para esta tarde

El dirigente mencionó que, hasta el momento, lo único ya definido es la conformación de una lista única de candidatos a concejales. Esta nómina estaría integrada por representantes del PLRA, Yo Creo, PPT y Partido Encuentro Nacional (PEN). No obstante, la candidatura para la intendencia se determinará mediante un sondeo, una vez que el Partido Liberal oficialice a su postulante.

En ese contexto, Irala dijo que su postulación por “Yo Creo” ya está decidida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Lo que está definido es que yo seré el candidato a intendente por Yo Creo, pero con el PLRA vamos a intentar definir por medio de una encuesta. Posteriormente, se verá la posibilidad de conformar una alianza y así tratar de retener la intendencia, actualmente administrada por Fabián Almada (PLRA)”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló además que la Justicia Electoral estableció como plazo hasta el 15 de diciembre para la inscripción de alianzas o concertaciones. Tras esa fecha, ya no se permitirá modificar o registrar nuevos acuerdos con miras a las elecciones municipales de 2026.

Pedro Irala dejó la Junta Municipal en 2018 y pasó a ocupar una banca en la Junta Departamental de Misiones hasta el año 2023.

Lea más: Esto dice el Gobierno para negar lista de visitas a Mburuvicha Róga