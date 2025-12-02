Danés fue hallado muerto fuera del Parque Cerro León, según Mades

A través de sus canales oficiales, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) aclaró que el cuerpo de Ole Kristjansen (67), de nacionalidad danesa, hallado ayer no se encontraba dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco.

Según el comunicado oficial, el hallazgo se produjo fuera del Parque Cerro León, específicamente al costado de la ruta que conduce a la localidad de 4 de Mayo, vía por la cual la persona presuntamente había ingresado rumbo al cerro.

De acuerdo con el Mades, los guardaparques fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo tendido a un lado del camino que conecta con 4 de Mayo.

La denuncia llegó a la Policía Nacional, que posteriormente notificó a la Fiscalía de Fuerte Olimpo. Esta última dispuso las diligencias pertinentes para el levantamiento del cadáver y la apertura de la investigación.

Sin heridas visibles

El cuerpo no presentaba heridas visibles, aunque su rostro estaba desfigurado.

El vehículo en el que se desplazaba se encontró en la entrada del observatorio del parque, distante a unos 5 kilómetros.

Requisitos para el ingreso a áreas protegidas

El Mades también recordó que el acceso a parques nacionales y áreas silvestres protegidas está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución N.º 613.

La institución insta a los visitantes a informarse adecuadamente antes de ingresar a zonas protegidas.

El Ministerio Público busca localizar a familiares del ciudadano danés, quien habría ido al Chaco como turista.