Proyectan crear unidad de terapia intensiva neonatal en el Hospital Distrital de Carapeguá

El director Dr. Ochoa señaló que anteriormente podían recibir solo a dos recién nacidos y los demás casos eran derivados. Sin embargo, con los nuevos equipos donados por la Gobernación de Paraguarí, ahora pueden ampliar la capacidad de atención hasta cinco neonatos.
Ochoa destacó que el hospital ya cuenta con el equipamiento indispensable y, gracias a los servicios que ofrece, se ha convertido en el segundo centro de referencia a nivel departamental.
“Actualmente somos el segundo centro de referencia en el departamento. Este año, hasta el momento, tuvimos 35 neonatos nacidos en el hospital local y creemos que ahora podremos atender a más, porque contamos con mayor equipamiento”, expresó.
Lea más: Intendencia de Carapeguá: 14 aspirantes buscan liderar un municipio clave de Paraguarí
Agregó que la sala de atención a los neonatos, que actualmente funciona como terapia intermedia, esperan que en dos o tres años puedan hacer realidad el sueño de habilitar una terapia intensiva neonatal.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Explicó que ahora podrán contener, monitorear y tratar a los recién nacidos en el mismo centro asistencial. “Vamos a trabajar, a abocarnos y, más adelante, ver la posibilidad de contar con una terapia intensiva”, dijo.
Lea más: Carapeguá: pese a la declaración de emergencia vial, siguen sin gestionar ayuda para los arreglos
Además, dijo que van a formarse los médicos y enfermeras se van a especializar y capacitar en el área de terapia en neonatología. Esto de manera a ver sin en tres o cuatro años “ya podemos armar y soñar con contar con una terapia para los recién nacidos”.
El Dr. Ochoa se mostró optimista en hacer posible de contar con terapia neonatal “tenemos pediatras, neonatólogos y el recurso humano necesario para utilizar adecuadamente los equipos que recibimos en donación”, indicó.
El Hospital Distrital de Carapeguá crece y recibió de la Gobernación de Paraguarí equipamientos e insumos y equipamientos como: una incubadora de doble pared, una servocuna con gaveta, un resucitador, dos oxímetros de mesa con batería, dos sensores neonatales y dos sensores pediátricos.
Finalmente, informó que también recibieron un balón de oxígeno, dos reguladores con kit de vaso y bigotera, un aspirador de secreciones, dos monitores, un detector fetal, un monitor fetal, un bilitrón, un monitor multiparamétrico, una vitrina vertical de dos cuerpos, una cuna hidráulica, cinco sillones de extracción e hidratación, porta sueros, colchones y otros instrumentales médicos.