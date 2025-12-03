Nacionales
03 de diciembre de 2025 - 19:53

Proyectan crear unidad de terapia intensiva neonatal en el Hospital Distrital de Carapeguá

Apuntan en contar con terapia intensiva para neonatos en Hospital Distrital de Carapeguá.
Apuntan en contar con terapia intensiva para neonatos en Hospital Distrital de Carapeguá.

CARAPEGUÁ. El Hospital Distrital de este municipio se proyecta habilitar una terapia intensiva neonatal y ampliarla en un plazo de 3 a 4 años. Este año ya atendieron a 35 recién nacidos sin necesidad de derivación, gracias al equipamiento disponible y al equipo de pediatras y neonatólogos con que cuenta el nosocomio, informó el director, Dr. Alcides Ochoa.

Por Emilce Ramírez

El director Dr. Ochoa señaló que anteriormente podían recibir solo a dos recién nacidos y los demás casos eran derivados. Sin embargo, con los nuevos equipos donados por la Gobernación de Paraguarí, ahora pueden ampliar la capacidad de atención hasta cinco neonatos.

Ochoa destacó que el hospital ya cuenta con el equipamiento indispensable y, gracias a los servicios que ofrece, se ha convertido en el segundo centro de referencia a nivel departamental.

“Actualmente somos el segundo centro de referencia en el departamento. Este año, hasta el momento, tuvimos 35 neonatos nacidos en el hospital local y creemos que ahora podremos atender a más, porque contamos con mayor equipamiento”, expresó.

En total, 35 neonatos fueron atendidos en el Hospital Distrital de Carapeguá.
En total, 35 neonatos fueron atendidos en el Hospital Distrital de Carapeguá.

Agregó que la sala de atención a los neonatos, que actualmente funciona como terapia intermedia, esperan que en dos o tres años puedan hacer realidad el sueño de habilitar una terapia intensiva neonatal.

Explicó que ahora podrán contener, monitorear y tratar a los recién nacidos en el mismo centro asistencial. “Vamos a trabajar, a abocarnos y, más adelante, ver la posibilidad de contar con una terapia intensiva”, dijo.

El Dr. Alcides Ochoa sueña con contar con una unidad de terapia intensiva en el área de neonatología.
El Dr. Alcides Ochoa sueña con contar con una unidad de terapia intensiva en el área de neonatología.

Además, dijo que van a formarse los médicos y enfermeras se van a especializar y capacitar en el área de terapia en neonatología. Esto de manera a ver sin en tres o cuatro años “ya podemos armar y soñar con contar con una terapia para los recién nacidos”.

El Dr. Ochoa se mostró optimista en hacer posible de contar con terapia neonatal “tenemos pediatras, neonatólogos y el recurso humano necesario para utilizar adecuadamente los equipos que recibimos en donación”, indicó.

El Hospital Distrital de Carapeguá crece y recibió de la Gobernación de Paraguarí equipamientos e insumos y equipamientos como: una incubadora de doble pared, una servocuna con gaveta, un resucitador, dos oxímetros de mesa con batería, dos sensores neonatales y dos sensores pediátricos.

El equipamiento recibido permitirá admitir más pacientes y avanzar hacia el sueño de contar con una terapia intensiva.
El equipamiento recibido permitirá admitir más pacientes y avanzar hacia el sueño de contar con una terapia intensiva.

Finalmente, informó que también recibieron un balón de oxígeno, dos reguladores con kit de vaso y bigotera, un aspirador de secreciones, dos monitores, un detector fetal, un monitor fetal, un bilitrón, un monitor multiparamétrico, una vitrina vertical de dos cuerpos, una cuna hidráulica, cinco sillones de extracción e hidratación, porta sueros, colchones y otros instrumentales médicos.