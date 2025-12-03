Temporada de Navidad llegó en el Palacio de los López

La Navidad llegó oficialmente al Palacio de los López, que este miércoles celebró el encendido de su árbol navideño con un acto multitudinario.

Familias enteras se acercaron hasta la explanada para participar del evento, inicialmente previsto para el domingo pasado pero reprogramado debido a lluvias y tormentas.

La noche inició con la puesta teatral La Carta de Papá Noel y continuó con presentaciones de la Orquesta Nacional de Música Popular y la Orquesta Sinfónica Nacional, acompañadas de artistas invitados como Jazmín del Paraguay, Dalma Ferreira, Melissa Hicks y Enrique Zayas. El árbol quedó iluminado, minutos antes del show central del grupo Tierra Adentro.

Artesanía y flores paraguayas en la ornamentación

La decoración del árbol volvió a estar a cargo de más de 30 maestros artesanos de distintos puntos del país, quienes elaboraron piezas en madera, fibras naturales y elementos inspirados en flores paraguayas.

Entre las especies destacadas figuran el chivato, con su rojo intenso; la mburucuyá, flor nacional; y la flor de coco, habitual en los pesebres tradicionales.

El pesebre, a su vez, fue armado bajo una gruta de ysypo elaborada en Tobatí por la familia Esquivel, reconocida por su trabajo en fibras naturales. Con este acto, el Gobierno dio por inaugurada la temporada navideña.