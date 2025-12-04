Peña se ufana de resultados de cuestionado programa “Hambre Cero” de su Gobierno

El acto de cierre del programa estrella del Gobierno de Santiago Peña: Hambre Cero, se realizó en la ciudad de Paraguarí. El mandatario recordó que, en febrero de 2024, desde el Palacio de López, hizo un llamado a “soñar juntos con un Paraguay diferente”, un país que cuide su recurso más valioso: su gente.

En su discurso, Peña insistió en que ese sueño, que muchos consideraban inalcanzable, comenzó a hacerse realidad gracias al trabajo sostenido de miles de mujeres empleadas por el programa Hambre Cero en todo el país.

El presidente subrayó que, durante el año, se distribuyeron 200 millones de raciones alimenticias en los 17 departamentos, llegando a más de 1.050.000 niñas y niños. Añadió que “muchos no creían posible alimentar a todos los niños del país”, pero que el logro fue posible gracias al compromiso diario de las cocineras, quienes —según expresó— “pusieron el condimento más importante: el amor”.

El jefe de Estado también resaltó que el programa generó 60.000 empleos, principalmente para mujeres, constituyéndose en una herramienta clave para la autonomía económica de miles de familias.

Resaltó que “el sueño de cambiar el Paraguay está en marcha”, y aseguró que no busca “hacer más de lo mismo, sino transformar de manera profunda la calidad de vida de la población”.

Vivienda, agricultura y salud: ejes complementarios

El presidente Peña mencionó, además, que la política habitacional, liderada por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, acompaña este enfoque. Señaló que semanalmente se entregan nuevas viviendas a miles de familias que aspiran a contar con una casa propia.

Asimismo, destacó que la compra de productos nacionales para el programa de Hambre Cero —como tomate, papa y cebolla— fortaleció la producción agrícola y permitió que muchos agricultores vendan a precios justos.

Respecto al aspecto sanitario, subrayó que Hambre Cero constituye también una política de salud pública, ya que una adecuada nutrición reduce el ausentismo escolar por enfermedades y mejora la capacidad de aprendizaje.

“Sigamos haciendo historia y construyendo un Paraguay que crezca, que se desarrolle y que dé a nuestros hijos un futuro mejor”, dijo.

Llamado a defender el programa

Por otra parte, el presidente pidió a las cocineras y a todas las comunidades educativas que “cuiden y defiendan” el programa cuando inicie el año escolar 2026. Según les indicó, se trata de una política destinada principalmente a los sectores más humildes.

En ningún momento el mandatario se refirió a los cuestionamientos al programa desde su puesta marcha hasta ahora.

“Nunca antes se vio un logro similar en el Paraguay”

La gobernadora del departamento de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), destacó el esfuerzo de los nueve meses de labor de más de 780 cocineras, quienes prepararon alimentos diarios para 33.200 niñas y niños del departamento de Paraguarí.

Zárate calificó a Hambre Cero como “uno de los programas más emblemáticos e históricos del país”, ya que por primera vez más de un millón de niños acceden diariamente a desayuno, almuerzo, merienda o cena, según el turno escolar.

La gobernadora anunció que las trabajadoras recibirán el último pago correspondiente a noviembre, además del proporcional de vacaciones, noticia que las cocineras recibieron con mucha emoción.

Agregó que, como mujer y madre, ver que ningún niño se queda sin su plato de comida es un sueño hecho realidad”, expresó, recordando que el departamento acompañó el programa desde sus inicios.

Inauguración de mejoras en la Gobernación

La comitiva de autoridades nacionales se trasladó hasta el local de la Gobernación de Paraguarí, donde se inauguraron las mejoras realizadas en dicha institución. En el salón principal aguardaban los niños del Centro Educativo Divina Esperanza del municipio, así como la joven artista no vidente Fabiana Caballero.

La artista compartió una interpretación musical acompañada de un mensaje inspirador sobre la manera en que las personas con discapacidad visual enfrentan la vida y pidió ver la realidad de quienes necesitan.

Posteriormente, la ministra de Salud, Teresa Barán, hizo entrega de un equipo odontológico y presentó un equipo médico junto con profesionales de blanco que prestarán servicios en el centro educativo. La Gobernación también llevó adelante la remodelación total del espacio, iniciativa que fue celebrada por los niños y adolescentes presentes.