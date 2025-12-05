Caacupé 2025: las recomendaciones de la Dinatran para un viaje sin inconvenientes

Al llegar el fin de semana previo al día de la Virgen de Caacupé (8 de diciembre), una de las festividades religiosas anuales más importantes de Paraguay, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) publicó una serie de recomendaciones para las personas que planean ir en bus a la “capital espiritual” en los próximos días.

Cada año, decenas de miles de fieles cristianos viajan a Caacupé desde todo el país con motivo del día de la Virgen. Si bien muchos peregrinan caminando largas distancias, otras personas optan por hacer el viaje – o al menos parte del viaje – en bus.

Se recomienda esas personas tomar precauciones para facilitar sus viajes, entre ellas revisar con antelación las tarifas vigentes de pasaje en el sitio web o en las redes sociales de la Dinatran y llevar el monto exacto a la hora de pagar por boletas de bus.

También se recomienda conservar la boleta durante el viaje, además de cuidar los objetos personales durante el trayecto.

¿Dónde puedo hacer denuncias?

Para denuncias de cobro de cifras excesivas por pasajes u otras irregularidades, la ciudadanía puede recurrir a la línea de WhatsApp (0962) 352 235.

Cada denuncia debe ir acompañada de datos como la hora y lugar en que se produjo el hecho denunciado, el número de placa o de unidad del bus y el nombre de la empresa de transporte.