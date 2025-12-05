Caacupé 2025: MOPC aplicará estas “medidas especiales” en peajes

Según el MOPC, durante este “finde largo” por el feriado del lunes -8 de diciembre, Caacupé-, se agilizarán los viajes hacia Caacupé y otros destinos con “medidas especiales” en el peaje Ecovía.
Desde el 6 al 8 de diciembre se aplicarán estas medidas en el mencionado peaje:
- Cobro adelantado en fila mediante POS -débito, crédito o QR-
- Habilitación de más puestos, según el flujo vehicular
- Cobro bidireccional para evitar demoras
También en peajes concesionados -Minga Guazú y Juan Manuel Frutos, Tape Porã-, habrá más cajeros y auxiliares desde el 5 al 8 de diciembre.
También habrá un “refuerzo operativo con ambulancias, grúas y móviles las 24 horas”, asegura la cartera estatal.
Números para asistencias
Asimismo, se dio a conocer el número (0973) 500767 para asistencias, al igual que el *76373 para el caso de Rutas del Este.
“Estas acciones buscan más fluidez, seguridad y menor tiempo de espera para quienes viajan o peregrinan hacia Caacupé“, aseguran.
