05 de diciembre de 2025 - 19:28

Caacupé 2025: MOPC aplicará estas “medidas especiales” en peajes

Imagen ilustrativa: peaje Ecovía, Luque - San Bernardino. Jazmin Jara

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de “medidas especiales” por el feriado de este lunes, Día de la Virgen de Caacupé. ¿De qué se trata? En la siguiente nota, más detalles.

Según el MOPC, durante este “finde largo” por el feriado del lunes -8 de diciembre, Caacupé-, se agilizarán los viajes hacia Caacupé y otros destinos con “medidas especiales” en el peaje Ecovía.

Desde el 6 al 8 de diciembre se aplicarán estas medidas en el mencionado peaje:

  • Cobro adelantado en fila mediante POS -débito, crédito o QR-
  • Habilitación de más puestos, según el flujo vehicular
  • Cobro bidireccional para evitar demoras

También en peajes concesionados -Minga Guazú y Juan Manuel Frutos, Tape Porã-, habrá más cajeros y auxiliares desde el 5 al 8 de diciembre.

También habrá un “refuerzo operativo con ambulancias, grúas y móviles las 24 horas”, asegura la cartera estatal.

Números para asistencias

Asimismo, se dio a conocer el número (0973) 500767 para asistencias, al igual que el *76373 para el caso de Rutas del Este.

Peregrinos van a Caacupé.

“Estas acciones buscan más fluidez, seguridad y menor tiempo de espera para quienes viajan o peregrinan hacia Caacupé“, aseguran.

