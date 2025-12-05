Falleció el trabajador herido durante explosión en una fábrica de Capiatá

Desde el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que esta mañana falleció el señor Cayo Fretes, ingeniero químico antiguo de la fábrica Conti Paraguay.
Explicaron que el paciente presentó múltiples complicaciones propias de las quemaduras que sufrió durante la explosión registrada el pasado domingo dentro de la fábrica ubicada sobre la ruta PY02.
Lea más: Aguardan informes para conocer causas de incendios en aceitera y depósito de cloro
Según relataron, fue el principal afectado durante la explosión. Tenía 68 años y era paciente oncológico. Aparentemente, poco antes de la explosión recibió su última sesión de quimioterapia, según reveló la intendenta de Capiatá.
Otro trabajador permanece con pronóstico reservado
Actualmente, sigue internado y con “pronóstico reservado” otro trabajador herido durante esa explosión.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El tercer lesionado recibió heridas luego de que la onda expansiva derrumbara parte del techo sobre él. Sus heridas fueron leves, por lo que rápidamente fue dado de alta.
Lea más: Aseguran atención a víctimas y una investigación interna para determinar motivo de la explosión