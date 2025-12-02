Aguardan informes para conocer causas de incendios en aceitera y depósito de cloro

El domingo se registró la explosión en una fábrica de aceite en Capiatá, en la zona de las calderas, que dejó como saldo al menos tres personas heridas y con quemaduras, además de daños en algunas casas de las inmediaciones.

La agente fiscal Lisa Martínez Amarilla, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, es quien investiga la causa de lo sucedido y señaló: “El domingo nos constituimos en el local de Cahpsa y recabamos mucha (información). El día de ayer extrajimos, los datos del circuito cerrado para tratar de crear nuestra hipótesis del hecho”.

“Hasta ahora, lo cierto y lo concreto es que hubo una explosión del tanque de hidrógeno. Tenemos el dato que se encontraban realizando una prueba del tanque de hidrógeno, pero se desconoce las razones de la explosión”, sostuvo.

La fiscal señaló que en estos momentos los técnicos están realizando una pericia, para luego ser analizada con la documentación que ya solicitaron al Ministerio del Ambiente, así como a la empresa.

Con respecto a la predisposición de la empresa tras lo sucedido, manifestó: “Se mostró colaboradora y en todo momento nos proveyó de la información. Documentalmente, todavía no, porque una de las oficinas siniestradas es donde se encontraba esa documentación”.

En otro momento señaló que en aproximadamente 20 días se tendría una idea de lo que ocurrió con el tanque de hidrógeno. “Estamos esperando los informes de criminalística, así como del seguro y del técnico del Ministerio Público”.

Otro caso que están en manos de las fiscala Liza Martínez es el incendio que se produjo ayer en un depósito de cloro en Asunción. “Según la información del gerente de la empresa, el incendio fue a raíz de un cortocircuito. Ahora bien, necesitamos el informe final de los técnicos”, expresó.

“Primero un corte de luz y luego a volver, ahí se produjo, se generó el cortocircuito. Esa es la información. Ya la pericia no estaría dando una información más concreta”, finalizó.