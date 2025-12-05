Transporte público de Asunción: Junta convoca a audiencia pública para evitar paro

La Junta Municipal de Asunción resolvió, en su última sesión, convocar para el próximo martes 9 de diciembre, a una audiencia pública con representantes del Viceministerio del Transporte, empresarios del servicio interno de buses y vecinos. El llamado se dio luego de que los transportistas advirtieran que cortarán el servicio a partir del 15 de diciembre, ante la falta de una definición a su pedido de un ajuste del precio del pasaje.

Andrés Mallada, vocero de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), dijo que hace dos meses que la Junta Municipal viene postergando el tratamiento del ajuste del precio del pasaje, actualmente de G. 2.800. El gremio pide una aprobación provisional y de emergencia de una tarifa de G. 3.400.

El vocero dijo que la espera se da pese a que el reajuste “tiene el dictamen positivo de los técnicos de la Dirección de Tránsito y Transporte y de la Asesoría Jurídica de la Intendencia, además de las comisiones de Tránsito y Transporte y la de Legislación de la Junta Municipal”.

Mallada reclamó que los concejales sigan dilatando el tratamiento del reajuste, con el argumento de escuchar a las distintas partes del conflicto. “Realmente tendría que haber parado hace tiempo, pero continuaron metiendo la mano en su bolsillo, porque se tenía la esperanza, en cada sesión de la Junta, que se iba a aprobar”, añadió.

Recaudación no alcanza, dicen

El vocero de la organización de transportistas dijo que el actual precio del pasaje interno es absolutamente insuficiente para mantener el servicio. Explico que mientras la recaudación aproximada diaria por unidad es de G. 980.000, solo el consumo de combustible supera los G. 500.000, por un recorrido promedio de 200 kilómetros.

Mallada sumó a esto los costos por el salario de los choferes. “Ellos sí o sí tienen que tener dos choferes por día y el sueldo mínimo del chofer no es el mismo que un trabajador normal, es más de G. 3.800.000 y ellos tienen chofer más cobrador”, dijo. Explicó que sumado el costo del combustible más el sueldo de los trabajadores y la recaudación no alcanza.

El representante del gremio señaló que a esto se suma el mantenimiento de los vehículos, repuestos, impuestos, seguros, personal administrativo, infraestructura edilicia, luz, agua, entre otros. Agregó que ante esta realidad, tampoco alcanza para la renovación de la flota de vehículos.

Mallada remarcó que, ante esta situación, “el gran perjudicado acá es el ciudadano, que no tiene transporte, o tiene muy poco, y que hoy en un 70% tiene que estar usando las plataformas y está pagando entre G. 14.000 y G. 27.000 por cada viaje”.

Hay alternativas al paro, dice concejal

El concejal Javier Pintos (ANR-cartista), señaló que la intención de la audiencia del martes es la de reunir a todos los sectores involucrados para discutir abierta y transparentemente la realidad del servicio. El edil culpó de la degradación del servicio a “la discriminación” en el pago del subsidio al servicio de transporte público de Asunción.

Pintos señaló que entre las alternativas que manejan los concejales está que “el Gobierno Nacional también incluya a las empresas del servicio de transporte público de Asunción dentro del subsidio. La otra opción sería que las empresas de la área de metropolitana también cubran todos los barrios de Asunción”. Aclaró que ambas opciones dependen del Viceministerio de Transporte.

Respecto de la última posibilidad, reconoció que desconoce si las empresas estarían dispuestas a “agregar entre 30 y 40 minutos más en su recorrido para llegar a su destino". Aseguró que un aumento del pasaje debería haber un “amplio consenso, que incluya la participación de la ciudadanía, a partir de la socialización de los costos reales”.

El edil reconoció que “ya no hay tiempo” y que “los barrios sufren la carencia del servicio”, que además “les genera un sobrecosto, por tener que recurrir a otros medios para salir a las rutas principales”. Señaló que estas serían las alternativas que pondrían a disposición de las partes en la audiencia pública del martes, para intentar llegar a un resultado satisfactorio para todos.