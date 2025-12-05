Vídeo: camión usa rampa de emergencia en Pedrozo y evita accidente entre peregrinos

Un nuevo incidente vial se registró esta mañana en la zona de Pedrozo, cuando un camión cargado con madera sufrió una falla en los frenos y tuvo que ingresar a la rampa de emergencia para detenerse. El hecho ocurrió en plena circulación de peregrinos que se dirigen a la Basílica de Caacupé.

De acuerdo con la concesionaria Rutas del Este, el vehículo utilizó la rampa ubicada en el km 48,6 de la ruta PY02,y logró detenerse de forma segura. El conductor no presentó lesiones y no se registraron daños a terceros.

La rampa de emergencia se encuentra en un tramo utilizado por miles de peregrinos en los días previos, durante y después del 8 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Virgen de Caacupé. Pese a la presencia de los fieles, ninguno resultó afectado por el percance.

Cambio de carril para proteger a los peregrinos

Desde este año, la Patrulla Caminera decidió trasladar al carril opuesto -el que conduce directamente a la Basílica- el sendero destinado a los peregrinos. Históricamente, este pasaba por el lado donde se encuentra la rampa de emergencia.

cLa instituión explicó que la modificación responde a antecedentes de siniestros viales en la zona de Pedrozo y busca minimizar riesgos durante la masiva peregrinación.