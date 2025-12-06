Fiscalía acusa a Rotela por motín en Tacumbú en 2021

El Ministerio Público comunicó que los fiscales Giovanni Grisetti, Juan Ramón Sandoval, María Irene Álvarez y Christian Ortiz elevaron requerimiento conclusivo con acusación contra Armando Javier Rotela Ayala, líder del clan Rotela, y otros involucrados.

La institución señaló que la evidencia reunida posibilita reabrir el expediente, inicialmente sobreseído de forma provisional en 2022, y llevar el caso ante un tribunal de juicio oral.

De acuerdo con la acusación, los disturbios comenzaron luego de la decisión de trasladar al interno Orlando Efrén Benítez Portillo. La Fiscalía indicó que esta medida provocó rechazo entre reclusos señalados como parte del “Clan Rotela”.

Toma de rehenes y destrozos

Las investigaciones refieren que el grupo habría actuado bajo la dirección de Armando Rotela, al generar incendios dentro del penal, daños en la infraestructura y obstáculos para el personal de seguridad. El Ministerio Público sostiene que en ese contexto se retuvo a más de 20 agentes penitenciarios.

Según los datos fiscales, se atribuye a Rotela la emisión de órdenes para atacar a otros reclusos con armas blancas. La institución reportó que siete cuerpos fueron localizados el 16 de febrero y otro fue encontrado al día siguiente en una zona distinta del penal.

La Fiscalía indicó que los hechos señalados encuadran en homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos y asociación criminal.

Entre los elementos probatorios, mencionó informes policiales y de inteligencia; registros audiovisuales; pericias forenses; autopsias y testimonios de funcionarios que estuvieron en el establecimiento.

Pedido de juicio oral

El Ministerio Público requirió al Juzgado Penal de Garantías admitir la acusación y la totalidad de las pruebas ofrecidas, además de disponer la apertura del juicio oral y público.