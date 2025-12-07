Peregrinos dejan basura constante y Caacupé redobla esfuerzos para mantener la ciudad limpia

En el marco de la festividad de la Virgen de Caacupé, la ciudad experimenta una de las mayores concentraciones de personas del año. Miles de peregrinos llegan desde distintos puntos del país y del exterior, creando un ambiente de intensa actividad que también trae consigo un aumento de residuos.

Erika Paredes, responsable del área operativa de la Municipalidad de Caacupé, explicó que el Departamento de Aseo Urbano mantiene un operativo reforzado para sostener la limpieza en las zonas más transitadas.

“Estamos haciendo rondas de cada tres horas, pero ahora es más difícil el acceso”, detalló, resaltando que la presencia masiva de fieles, puestos de ventas y vehículos limita la circulación de los camiones recolectores.

Paredes destacó que la basura vuelve a aparecer en poco tiempo debido al movimiento permanente de peregrinos.

“La gente sigue llegando a toda hora. Es normal que los espacios se ensucien rápidamente porque hay un flujo ininterrumpido de personas”, explicó.

Esto dice intendente sobre la basura

Por su parte, el intendente, Diego Riveros, indicó que el servicio de recolección funciona prácticamente sin pausas.

“Es prácticamente permanente, pero imposible dar abasto. La cantidad de basura que se tiene guarda una relación directa con el volumen de gente que entra a la ciudad”, afirmó, subrayando que la situación responde principalmente a la magnitud de la festividad.

Riveros aclaró que el municipio reforzó las cuadrillas y aumentó la frecuencia de los recorridos, pero que la demanda supera cualquier esquema operativo habitual.

“En estas fechas, la ciudad recibe una cantidad extraordinaria de personas y eso naturalmente genera más residuos. Estamos acompañando el proceso lo mejor posible”, señaló.

Piden colaboración de fieles

Las autoridades insisten en que la colaboración de los visitantes es fundamental para mantener el orden, invitando a los peregrinos a utilizar los contenedores y puntos designados a lo largo de la ruta y dentro del casco urbano.

Con la cercanía del día central, se espera un incremento aún mayor de fieles, por lo que los equipos de limpieza continuarán desplegados de manera intensiva para acompañar el movimiento y garantizar, dentro de las posibilidades, que Caacupé se mantenga en condiciones.