08 de diciembre de 2025 - 08:33

Declaran Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional a la Festividad de Caacupé

Imágenes de la misa central de Caacupé este 8 de diciembre del 2025.
Imágenes de la misa central de Caacupé este 8 de diciembre del 2025.Fernando Romero, ABC Color

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay a la Festividad de la Virgen de los Milagros de Caacupé, destacando su profundo valor histórico, religioso y comunitario. La resolución, firmada el 1 de diciembre, se difundió oficialmente este lunes, coincidiendo con la tradicional celebración.

La declaración como Patrimonio Cultural reconoce a una de las celebraciones de fe más importantes del país, que cada año reúne a miles de peregrinos en torno a la Basílica de Caacupé, en el departamento de Cordillera.

La resolución fue firmada por la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei, y fue emitida tras la recomendación técnica del Departamento de Cultura Inmaterial y la Dirección de Estudios, Antropología, Arqueología y Paleontología.

Para la Secretaría, la festividad constituye un “tejido vivo” de prácticas devocionales, comunitarias y culturales que representan parte esencial de la identidad paraguaya.

Presentación oficial esta mañana

Durante la presentación oficial, realizada en la misa de las 6:00 de este lunes 8 de diciembre, la ministra Ortiz Semidei afirmó: “Peregrinar, cantar, rezar y encomendarse a nuestra Virgencita de Caacupé forma parte de lo que somos como Nación. Esta festividad no es solo un acto de fe; es memoria, tradición y comunidad”.

Momento en el que fue descubierta la placa conmemorativa esta mañana en la Basílica.

Agregó que la declaratoria “no es un simple documento”, sino un reconocimiento al camino recorrido por generaciones de devotos, además de un compromiso del Estado para proteger estas prácticas y garantizar su continuidad.

Placa conmemorativa

Como parte del acto, se instaló una placa conmemorativa frente a la Basílica, que simboliza el compromiso estatal con la salvaguardia de la festividad.

La SNC aseguró que trabajará de forma coordinada con la Iglesia Católica, la Municipalidad de Caacupé y la Gobernación de Cordillera para desarrollar acciones de documentación, preservación y transmisión de los conocimientos vinculados a la celebración.

Momento en el que fue descubierta la placa conmemorativa esta mañana en la Basílica.

Un patrimonio vivo de fe y comunidad

La Festividad de Caacupé incluye la peregrinación en sus múltiples modalidades, el novenario, la Misa Central, promesas, actos votivos, música religiosa y popular, artesanías, gastronomía típica y diversas expresiones artísticas.

Estas prácticas, acompañadas por el trabajo de voluntarios y la participación activa de la comunidad caacupeña, hacen de la celebración un espacio donde la fe, la tradición y la vida comunitaria se entrelazan, consolidando un patrimonio vivo que fortalece la memoria y la cohesión social del Paraguay.