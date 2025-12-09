FACSO-UNA abre inscripción para carreras de Trabajo Social y Sociología e incorpora el turno mañana

Está habilitado el periodo de matriculación para el primer semestre 2026 de las carreras de Trabajo Social y Sociología, ambas orientadas a formar profesionales capaces de comprender y responder a los desafíos sociales contemporáneos desde una perspectiva crítica, analítica y con enfoque de derechos humanos, informan desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.
En el marco de esta convocatoria, la institución habilita el turno mañana a partir del 2026, un hito que forma parte del fortalecimiento académico, la ampliación de oportunidades y la apuesta por una formación pública de calidad, respondiendo a las necesidades de los estudiantes, aseguran.
Las inscripciones estarán abiertas del 26 de enero al 20 de febrero de 2026.
Los interesados deberán presentar
- Copia de título de bachiller legalizado por el MEC y Rectorado de la UNA.
- Certificado de estudio de bachiller original legalizado por el MEC y Rectorado de la UNA.
- Copia de cédula de identidad.
- Certificado de residencia (para extranjeros) y dos fotos tipo carnet.
Horarios de clase
- Turnos mañana: 08:00 a 12:00.
- Turno tarde 13:30 a 17:30.
- Turno noche: 18:00 a 22:00.
Las asignaturas iniciales incluyen: Matemática, Introducción a la Filosofía, Historia Social del Paraguay, Castellano y Método de Estudio y TIC.
Cabe destacar que la institución cuenta con la matrícula más accesible de la UNA: G. 10.000 por asignatura y G. 6.000 por derecho a biblioteca, haciendo así, una inversión total de G. 56.000 para el primer semestre.
La atención al público se realiza en la Oficina de Archivo Académico de la FACSO-UNA, de lunes a viernes de 13:00 a 20:30 (horario correspondiente a diciembre de 2025).
Para más información, la institución habilita el WhatsApp +595 987 402756 y el correo inscripciones-academico@facso.una.py.