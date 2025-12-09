FACSO-UNA abre inscripción para carreras de Trabajo Social y Sociología e incorpora el turno mañana

Está habilitado el periodo de matriculación para el primer semestre 2026 de las carreras de Trabajo Social y Sociología, ambas orientadas a formar profesionales capaces de comprender y responder a los desafíos sociales contemporáneos desde una perspectiva crítica, analítica y con enfoque de derechos humanos, informan desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.

En el marco de esta convocatoria, la institución habilita el turno mañana a partir del 2026, un hito que forma parte del fortalecimiento académico, la ampliación de oportunidades y la apuesta por una formación pública de calidad, respondiendo a las necesidades de los estudiantes, aseguran.

Las inscripciones estarán abiertas del 26 de enero al 20 de febrero de 2026.

Los interesados deberán presentar

Copia de título de bachiller legalizado por el MEC y Rectorado de la UNA.

Certificado de estudio de bachiller original legalizado por el MEC y Rectorado de la UNA.

Copia de cédula de identidad.

Certificado de residencia (para extranjeros) y dos fotos tipo carnet.

Horarios de clase

Turnos mañana: 08:00 a 12:00.

Turno tarde 13:30 a 17:30.

Turno noche: 18:00 a 22:00.

Las asignaturas iniciales incluyen: Matemática, Introducción a la Filosofía, Historia Social del Paraguay, Castellano y Método de Estudio y TIC.

Cabe destacar que la institución cuenta con la matrícula más accesible de la UNA: G. 10.000 por asignatura y G. 6.000 por derecho a biblioteca, haciendo así, una inversión total de G. 56.000 para el primer semestre.

La atención al público se realiza en la Oficina de Archivo Académico de la FACSO-UNA, de lunes a viernes de 13:00 a 20:30 (horario correspondiente a diciembre de 2025).

Para más información, la institución habilita el WhatsApp +595 987 402756 y el correo inscripciones-academico@facso.una.py.