Ministro afirma que hay “error y confusión” ante supuesto direccionamiento en compra de libros

La Cámara Paraguaya del Libro, la Cámara del Libro de Asunción y la Academia de Lengua Guaraní denuncian un presunto direccionamiento en una millonaria licitación de la Itaipú Binacional para comprar materiales didácticos por US$ 7,3 millones, a solicitud del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Las organizaciones sostienen que existiría un favorecimiento a una sola empresa, basado en las especificaciones técnicas del llamado, que -según las editoriales- serían “excluyentes y discriminatorias”.

Consultado al respecto, el ministro del MEC, Luis Ramírez, afirmó que existe un “error y una confusión” por parte de las editoriales. Según dijo, lo solicitado a Itaipú corresponde únicamente a la impresión de cuadernillos elaborados por el Ministerio con base pedagógica.

“Son cuadernillos de trabajo que estamos elaborando. No entiendo de dónde viene este pedido y esta dinámica, me desconcierta muchísimo porque nunca se habló de libros”, expresó.

“Nunca se habló de libros”, insiste el ministro

Ramírez agregó que, de forma paralela, el MEC impulsa otras licitaciones para la compra de libros y destacó que ya se adquirieron 12.000 bibliotecas con más de 200 libros cada una.

“No entiendo de dónde realmente puede surgir esta información tan errada y esta indisposición tan cruel de este grupo de gente que protesta sin sentido”, remarcó.

El ministro señaló que durante su gestión se dio la mayor cantidad de compra de libros en el MEC.