A un mes de la reapertura, plaza Naciones Unidas sigue llena de peligrosos pozos

A un mes de la reapertura de la plaza Naciones Unidas y del pomposo ingreso de funcionarios municipales, encabezados por el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), la revitalización del sitio sigue inconclusa.

Lea más: Asunción: Junta avala rescisión unilateral de fallido contrato, pese a riesgo de demanda

El “símbolo del fracaso” del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), debía pagarse con los bonos G6 (2020). Cinco años después de esa emisión, el dinero ya no existe y la comuna financia la obra con fondos propios.

La vereda sobre Cerro Corá continua llena de escombros, con los registros del cableado eléctrico abiertos. En el interior también hay agujeros con cables a la vista, además de tapas mal cerradas, que sobresalen peligrosamente del suelo, arriesgando a los usuarios a sufrir tropiezos.

Lea más: Asunción: Bello rescindió contrato con encargada de fallida plaza de Nenecho

En los sectores donde debería haber equipos de gimnasia, que todavía faltan, también hay agujeros y en donde debería estar la cancha multiuso, el cemento está fresco. Este trabajo ni siquiera había empezado cuando la administración Bello rescindió con la contratista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El exintendente Rodríguez, acompañado del actual intendente, había dado la palada inicial, también con bombos y platillos, el 28 de marzo de 2023, hace más de dos años y medio. Su gestión adjudicó los trabajos a D&D Arquitectura y Construcción, representada por Dardo Nicolás González Ramos, por G. 2.094 millones, monto posteriormente ampliado a G. 2.332 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo que prometió Nenecho, pero no cumplió

Al inicio de la obra, tres años después de la emisión de los bonos, Rodríguez había prometido a los vecinos “un espacio verde con características de multifuncionalidad, con posibilidades de realizar actividades de despeje, recreación, deportivas, culturales" y hasta de "entrenamiento canino“.

Lea más: “Herencia” de Nenecho: Contratista de fallida plaza amenaza con demandar

Según había anunciado inicialmente la Municipalidad, el proyecto incluía juegos infantiles inclusivos, área de gimnasio al aire libre, también inclusivo, gimnasio para perros; bebederos inclusivos, también para mascotas y basureros.

La gestión Rodríguez incluyó en el proyecto un vallado perimetral con portones metálicos para el control del acceso. Ninguno de estos elementos están hoy presentes en la plaza.

Lento avance, según vecinos

Lorenzo Arguello, presidente de la comisión vecinal del barrio Mburicaó, señaló que siguen esperando el cumplimiento de la promesa del intendente de concluir antes de fin de año. Lamentó, sin embargo, que las tareas son lentas y burocráticas.

Lea más: Plaza Naciones Unidas: Bello rescindirá contrato y comuna no tiene por qué pagar, afirman

“Hay toda una jerarquía que tiene que estar de acuerdo antes de ejecutar una tarea. Esto es lo que hace que las cosas se retrasen o que no se hagan de manera instantánea.

Otro elemento que contribuye a la lentitud de los trabajos es la disminución de funcionarios operativos en la plaza en las últimas semanas. “Asunción tiene varios eventos internacionales este mes y se nota. Porque la cantidad de de funcionarios que están a cargo de la recuperación de la plaza disminuyó también", dijo Arguello.

Lea más: Plaza Naciones Unidas: piden terminar el “estandarte del fracaso” de Nenecho con recursos propios

El representante vecinal señaló que, además, la Municipalidad tardó en avanzar con la cancha multiuso, porque “primero se hizo una encuesta a los vecino, para que conocer un poco su opinión y se optó por que sea de piso (de hormigón)“, explicó.

El líder comunal explicó además que fue la comisión la que instaló una cámara de seguridad en la plaza, aunque contaron con el visto bueno de la comuna. “Ellos en ningún momento dijeron que iban a poner cámara, sino que le solicitaron a la comisión y a los vecinos que, si queríamos, podíamos instalar una cámara, pero que ellos van a a configurar con la gente del Mitic", dijo Arguello.

Rescisión del contrato

La administración de Bello anunció a inicios de octubre de este año que rescindiría con la contratista. La empresa que amenazó con demandar a la comuna por supuestos incumplimientos por parte de la gestión del exintendente Rodríguez y la negativa de su sucesor de llegar a una rescisión de mutuo acuerdo.

En una nota remitida por la empresa a la Junta Municipal a mediados del mes pasado, advirtió que se reservaba el derecho a exigir un resarcimiento total, incluyendo “sobrecostos absorbidos, derivados de la paralización administrativa, la corrección de errores del proyecto, y la continuidad de los trabajos en condiciones de incertidumbre”.

Lea más: Obras que prometió Nenecho con G6 y G7 siguen olvidadas y dinero ya no está

En la misma nota, la firma reclamó el pago de G. 586 millones del certificado de obras N° 5 y denunció que la comuna tardó entre 6 y 10 meses en pagar los certificados N° 2 y N° 3, lo que generó “desfasajes financieros y de plazos”.

Pese a esta advertencia, la Junta Municipal, a excepción de los concejales Humberto Blasco (PLRA), Augusto Wagner (PLRA) y Javier Pintos (ANR-HC), que votaron por la vuelta a comisión, de Álvaro Grau (PPQ), que se abstuvo, y Félix Ayala (PLRA), aprobó la rescisión unilateral.