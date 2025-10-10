Senador Hernán Rivas será juzgado por presunto uso de título falso de abogado

El juez de Garantías Miguel Palacios elevó a juicio oral y público la causa penal contra el senador colorado Hernán Rivas Román, pero solo por el hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso, por la utilización de un título falso de abogado.

Durante la audiencia preliminar que inició el lunes último y finalizó este viernes las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero se ratificaron en la acusación presentada el pasado 2 de setiembre en contra del parlamentario, por los supuestos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso; y el senador Hernán Rivas se abstuvo de declarar ante el magistrado a cargo de la causa.

La defensa del parlamentario, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Victor Dante Gulino y Álvaro Cáceres, planteó los incidentes de prescripción de la acción, con relación al hecho de producción de documentos no auténticos; y el sobreseimiento definitivo de Rivas.

Tras el análisis el juez Miguel Palacios concluyó que operó la prescripción de la acción respecto al hecho de producción de documentos públicos de contenido falso, en atención a que la supuesta falsificación del título de abogado ocurrió entre los años 2018 y 2020; y el hecho tiene una expectativa de pena de hasta 3 años de cárcel.

