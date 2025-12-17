Escándalo en IPS Ingavi: video revela larvas en la nariz de paciente internada en UTI

Un nuevo episodio de presunta negligencia sacude al Instituto de Previsión Social (IPS). Familiares de una paciente internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UTI) del Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi denunciaron, mediante un video que se hizo viral, el hallazgo de larvas de mosca en las fosas nasales de la mujer.

El video generó una ola de indignación ciudadana, especialmente entre los aportantes, quienes cuestionan las condiciones de higiene en los servicios del seguro social, que calificaron como “vergonzosas” y “deshumanizantes”.

El terrible hallazgo ocurrió anoche, cuando, durante el horario de visita, los familiares de la paciente —quien se encuentra sedada y con asistencia respiratoria mecánica— notaron movimiento en la cavidad oral y nasal de la mujer. Al acercarse, confirmaron que se trataba de larvas.

La paciente lleva más de un mes hospitalizada con un cuadro crítico de Shock Séptico abdominal derivado de una pancreatitis aguda grave, lo que la mantiene en un estado de vulnerabilidad extrema.

La respuesta del IPS

Tras la viralización de las imágenes, el doctor Willians Ortiz, jefe de la UTI del IPS Ingavi, confirmó la veracidad del hecho. Aunque calificó el evento como “inédito” en los años de funcionamiento del centro, intentó brindar una explicación basada en la complejidad de la patología de la paciente.

“Nos traumatiza mucho ver este tipo de eventos. Es un caso inédito en nuestro hospital y estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar que se repita. La seguridad y el bienestar de nuestros pacientes es nuestra prioridad”, señaló el profesional.

Sobre las medidas que fueron tomadas tras la denuncia, el médico dijo que se activaron inmediatamente los protocolos de higiene y tratamiento, incluyendo el retiro manual y aspiración de las larvas visibles, cambio de sonda orogástrica y tubo orotraqueal, además de tratamiento con Ivermectina enteral. Asimismo, se reforzó el protocolo de higiene oral con clorhexidina y control de la oclusión bucal.

Investigación en curso

El IPS anunció que la Unidad de Control de Infecciones ya inició un análisis de “causa-raíz” para determinar cómo una mosca pudo depositar huevos en un entorno que, teóricamente, debería ser estéril o altamente controlado. Asimismo, indicaron que se trabajará con la empresa de limpieza tercerizada para extremar la desinfección del área.

Mientras tanto, la paciente continúa en estado crítico, bajo la mirada vigilante de sus familiares, quienes exigen que la “seguridad y el bienestar” que el IPS pregona en sus comunicados se traduzca en una atención digna para los asegurados.

Antecedente directo en Hospital Central

En abril de 2023, familiares de un paciente internado en el Hospital Central del IPS realizaron una denuncia casi idéntica. Relataron que, durante una visita a la Unidad de Terapia Intensiva, encontraron “una cantidad importante” de gusanos en la nariz del enfermo.

En aquella ocasión, los familiares criticaron que el hecho no fue registrado en el informe médico y que el personal de enfermería no supo explicar el origen del problema, sugiriendo vagamente que podría deberse a la posición del paciente.