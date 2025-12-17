LaMafiaManda: juez procesa al exdiputado Orlando Arévalo por supuesta coima

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú procesó al exdiputado colorado Orlando Arévalo por supuesto cohecho pasivo agravado (coima); y convoca a audiencia de imposición de medidas al ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para la última semana de diciembre. Según la imputación, el ex titular del JEM habría participado de negociaciones para salvar a fiscales y magistrados, con el entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes, expuestas en los chats filtrados en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.