Nacionales
17 de diciembre de 2025 - 13:20

#LaMafiaManda: juez procesa al exdiputado Orlando Arévalo por supuesta coima

Orlando Arévalo, en fotos de archivo.
Orlando Arévalo, en fotos de archivo.Facebook

El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú procesó al exdiputado colorado Orlando Arévalo por supuesto cohecho pasivo agravado (coima); y convoca a audiencia de imposición de medidas al ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para la última semana de diciembre. Según la imputación, el ex titular del JEM habría participado de negociaciones para salvar a fiscales y magistrados, con el entonces diputado Eulalio “Lalo” Gomes, expuestas en los chats filtrados en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.

Por ABC Color

La imputación presentada en contra del exdiputado colorado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, por presunto cohecho pasivo agravado (coima), en calidad de autor; tras la divulgación de los chats con el ahora fallecido exlegislador Eulalio “Lalo” Gomes, fue presentada el lunes último por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.

El acta fue admitida por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, quien junto a Orlando Arévalo procesó también Guido Javier Díaz Domínguez, secretario de “Lalo” Gomes, en calidad de cómplice del cohecho pasivo agravado.

Lea más: Imputan a Orlando Arévalo y a dos exmagistradas por presunta coima

Ambos están convocados para el lunes 29 de diciembre, a las 9:00 y 9:30 respectivamente, a fin de llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas y analizar la petición del Ministerio Público, que pide medidas alternativas a la prisión para los procesados.

NOTICIA EN DESARROLLO