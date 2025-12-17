PPP expone desigualdades y corrupción con alegoría navideña frente al Panteón

El Partido Paraguay Pyahurã (PPP) presentó este miércoles frente al Panteón de los Héroes una alegoría titulada “La Navidad de los Corruptos y la Navidad del Pueblo”, una intervención simbólica que expone, a través de dos árboles navideños, las profundas desigualdades sociales, económicas y políticas que atraviesa el país.

Ermo Rodríguez, referente del PPP, explicó que la intervención consiste en una alegoría construida a partir de dos árboles que se contraponen simbólicamente: uno representa los valores del pueblo y el otro los antivalores que, según el partido, encarnan los sectores corruptos del poder.

“No queremos dejar pasar este tiempo para demostrar este contraste: los políticos que viven en una realidad diferente y descolgados de las necesidades de la gente. No se puede desconocer las realidades lacerantes que vive nuestro pueblo”, dijo.

Según indicó, con esta acción se busca interpelar a la ciudadanía e invitarla a reflexionar sobre la situación actual del país a fin de promover un análisis crítico y la búsqueda de cambios.

Críticas al sistema político y al ejercicio del poder

Desde el PPP señalaron que la alegoría sintetiza problemas estructurales que, a su criterio, afectan al Paraguay. Entre ellas, mencionó el autoritarismo, copamiento de los poderes del Estado, falta de escucha a las minorías y un sistema de privilegios que contrasta con las dificultades cotidianas que enfrenta la mayoría de la población.

“Evidentemente, el 2025 fue un año muy difícil, pero concluimos con la esperanza de que se puedan construir proyectos políticos que puedan cambiar esto”, resaltó, a pesar de que desde el Gobierno se habla de un crecimiento macroeconómico del 6%.

El árbol de los corruptos y la denuncia pública

El “árbol de los corruptos” está decorado con los rostros de seis ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Estos mantuvieron una reunión secreta con el presidente de la República, Santiago Peña, y presuntamente con autoridades del Partido Colorado, entre ellas su titular, Horacio Cartes.

“Son los rostros de la desvergüenza, esto hay que hacerlo correr por las calles. Estos seis sinvergüenzas se reunieron en forma secreta y son nada más y nada menos que ministros de la CSJ. Dejó desprotegida la mayoría. Son rostros que hay seguir mostrando y denunciando por lo que hicieron”, dijo.