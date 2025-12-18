Estas son las posibles causas de las larvas en la nariz de paciente en UTI de IPS Ingavi

Familiares de una mujer internada en la UTI del Hospital Ingavi del IPS denunciaron con un video el hallazgo de larvas de mosca dentro de las fosas nasales de la paciente.

La paciente es una mujer que tiene más de un mes de internación, a consecuencia de una pancreatitis aguda que evolucionó mal, por lo que tuvo que ser sometida a una intervención con drenajes percutáneos a través de la pared abdominal, lo que no fue suficiente y tuvo que operarse.

La pancreatitis consume todos los tejidos que están al alrededor del órgano y esos tejidos se descomponen e infectan, por lo que la paciente requería curación frecuente en la herida, cambios todos los días del apósito, e intubación hace ocho días, según detalló William Ortiz, jefe de la unidad.

“Ella tiene el tubo orotraqueal en la boca, tiene algo que se llama sonoro traqueal con una manguerita que va al estómago y por la nariz una manguera que va al duodeno por donde le estábamos nutriendo. Todos esos dispositivos generan un quiebre en las barreras naturales. Ella en particular tiene una situación de que al tener esa estructura en su cavidad oral, no permite una protección autónoma”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ingavi: prometen cambios tras hallazgo de larvas en nariz de paciente en terapia intensiva

Larvas en nariz de paciente

El ratio de atención que tienen en la UTI de IPS Ingavi es de dos pacientes por una enfermera cada 24 horas y el hecho se registró posterior al cambio de guardia, por lo que la causa pudo ser que al realizar el procedimiento de higiene de cierre al paciente, el personal no vio las larvas o las movió con la higiene, lo que hizo aflorar las larvas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La del posado de la mosca al proceso de crecimiento y episodio de larvas, puede pasar horas, no precisamente va a tener que ser un día. Entre 8 a 20 horas ya puede estar viendo larvas, o sea, es muy rápido. Necesitas que se pose un solo instante, no que esté constantemente en esa área”, explicó el médico.

Insistió en que la preocupación del equipo médico se concentra en el abdomen de la paciente, atendiendo que la pancreatitis tiene una alta mortalidad y más cuando tiene el tipo de complicaciones con las que cuenta la paciente.

“Entendemos que el episodio es muy incómodo para la familia, para nosotros aún más y estamos trabajando en analizar en dónde podemos mejorar para que este episodio no se repita más con ninguno de los pacientes. Insisto, nosotros nos solidarizamos con la familia”, refirió.

Lea más: IPS: sistema colapsado por escasez de fármacos y la tortura para atención médica

Medidas a tomar

Entre las medidas que tomarán, insistirán en el protocolo de higiene de los pacientes, evaluarán si existe déficit en la infraestructura, trabajarán con la gente de climatización, considerando que a veces el problema es que la gente se queja de lo fría que es la sala de cuidados intensivos, lo cual es necesario para evitar alimañas.

Además, trabajarán con el equipo de limpieza tercerizado a fin de que los procesos de retirada de desechos sean más constante.

El protocolo para este tipo de intervención, una vez que se ve las larvas, es desinfectar la zona, quitar las larvas de la mucosa, aplicar la medicación enteral para que eso se limite, cambiar los tubos, y las sondas.

El jefe de UTI aseguró que es la primera vez en cinco años de servicio que ocurre un hecho como este, pero sostuvo que si bien impresiona, es un fenómeno local, por lo que al desinfectar la zona, eso se limitaría al episodio.