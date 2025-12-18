Ingavi: prometen cambios tras hallazgo de larvas en nariz de paciente en terapia intensiva

Familiares de una mujer internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) denunciaron que hallaron larvas de mosca dentro de las fosas nasales de la paciente. Un vídeo que sustenta su denuncia se ha hecho viral en redes sociales.

Se trata de una paciente internada desde hace más de un mes por complicaciones derivadas de un cuadro de pancreatitis aguda grave. La mujer está sedada y conectada a un respirador.

El doctor William Ortiz, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Ingavi, dijo hoy en conversación con ABC Cardinal que la situación denunciada ocurre por primera vez en ese centro médico y agregó que “nos obliga a hacer una revisión de qué pudo fallar”.

Indicó que la situación de la paciente, que se encuentra inconsciente y con asistencia respiratoria mecánica, con las vías aéreas expuestas, es “propicia” a situaciones como la que denunciaron sus pacientes.

Posible causa

Señaló que la paciente tuvo que ser sometida recientemente a cirugía para la remoción de pus en la zona abdominal, lo que conllevó repetidas curaciones.

“Probablemente en algún momento el olor de los cambios en las curaciones pudo atraer alguna mosca”, dijo, e insistió en enfatizar que los protocolos para esos procedimientos van a ser “reevaluados” con el personal de enfermería, que es el encargado de mantener la higiene de los pacientes.

Agregó que podría analizarse la posibilidad de limitar la venta de alimentos en las inmediaciones del hospital para que la zona sea “menos atractiva para alimañas”.