Asunción: Bello reconoce que millonario crédito puede usarse discrecionalmente, pero promete “blindaje”

Luis Bello, intendente de Asunción, confirmó que el crédito por US$ 28 millones recientemente aprobado podrá destinarse a cualquier gasto de la Municipalidad, aunque aseguró que la administración será responsable en su uso.

Déficit temporal de caja

Consultado sobre el alcance del préstamo, Bello admitió que los recursos no tienen una afectación rígida, pese a haber prometido previamente un “blindaje” de los fondos. “Esto es un préstamo que se llama déficit temporal de caja”, explicó, señalando que se trata de una herramienta disponible para los 263 municipios del país.

Según el intendente, el dinero se utilizará para cubrir compromisos ya previstos en el presupuesto municipal, como pagos a proveedores, jubilados y obras de desagüe pluvial. Sin embargo, reconoció que el crédito no alcanza para cubrir toda la demanda financiera del municipio. “Nos va a dar un respiro y vamos a poder gestionar de mejor forma”, sostuvo.

Bello también mencionó que el cierre del año y el inicio del siguiente suelen traer un aumento de ingresos, argumento que utilizó para relativizar el impacto del endeudamiento y justificar la toma del préstamo.

El jefe comunal reiteró que la Municipalidad atraviesa serias dificultades de caja y que el crédito es necesario.

Acto institucional con tinte electoral

Bello participó de un evento navideño realizado en la Plaza de la Democracia que estuvo marcado por la presencia del candidato de Honor Colorado para la intendencia de Asunción, Camilo Pérez López Moreira, quien se ubicó en primera fila junto al intendente y al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Pérez ingresó al acto acompañado por Latorre, su principal impulsor político, en una actividad oficial de la Municipalidad, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de espacios institucionales para proyección electoral.

Bello minimiza la presencia del candidato

Ante las consultas de la prensa, Bello intentó bajar el perfil político de la situación. Aseguró que Pérez asistió “en carácter de ciudadano”, al igual que otras personas presentes en el acto.

Cuando se le señaló que el candidato ocupaba un lugar destacado frente al escenario, el intendente respondió que se trató de “una fiesta verdaderamente”, con la presencia de concejales, exconcejales, amigos y padres de niños que participaron del evento, insistiendo en que la asistencia de Pérez no tuvo un carácter especial.