Asunción: préstamo es “el camino más fácil” y no optimizará recursos, según Callizo

Este miércoles, la Junta Municipal de Asunción aprobó un préstamo por un “déficit temporal de caja” de G. 184.000 millones -US$ 28 millones- y con la intención de entregar tributos de los contribuyentes asuncenos como garantía de su pago.

Al respecto, el concejal Pablo Callizo apuntó que esta aprobación se dio como parte del “camino más fácil” dentro de la administración municipal en lugar de ir por el más “difícil” que es optimizar recursos y recortar gastos.

“No hay solución mágica en el corto plazo a menos de que el Gobierno central pague las deudas que le debía a la Municipalidad; se toma el camino más fácil que es pedir un préstamo”, detalló.

De igual manera, reconoció que este tipo de préstamos son situaciones que se vienen repitiendo desde hace cuatro años, mientras que una de las soluciones podría comenzar con una disminución de funcionarios, tanto de la comuna como de la Junta, donde entre 24 concejales, hay 1.500 funcionarios. “¿Qué rol cumplen esas personas?“, cuestionó.

Obras en Artigas

En lo que refiere a la “revitalización” anunciada por el Ministerio de Obras Públicas de la avenida Artigas de Asunción, el edil sostuvo que la diferencia que tienen con el proyecto es referente al carril de buses, que a su propuesta podría ser a la izquierda con paradas en el paseo central, aunque esto también implicaría que los buses adapten sus puertas.

Para el carril exclusivo izquierdo también mencionó que la alternativa es crear una pequeña dársena en el paseo central para que el bus entre y la parada se establezca en una isla segura con refugios y cruces peatonales, aunque esto funcionaría solo desde el Botánico hasta la Avda. Gral Santos, donde el sistema ya volvería a ser mixto en el tránsito.

