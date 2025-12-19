Sábado sin luz: conocé las zonas donde ANDE hará cortes programados

A través de página oficial, la ANDE comunicó que en el departamento de Paraguarí y también en la región sur del país para distintos trabajos mañana, sábado 20 de diciembre.

En el caso de Paraguarí estarán afectadas las compañías Guayaibity, Pororo y San Bonini de Yaguarón, al igual que la compañía Ka’aguy Poty de Pirayú.

El horario de interrupción del servicio de energía eléctrica será de 07:00 a 17:00.

El trabajo a realizarse será un tendido de nuevo alimentador PIR 06 que beneficiará a las mencionadas ciudades y también la capital Paraguarí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nuevo récord de consumo de energía de ANDE debido al calor: esta es la cifra

Cortes en la región sur

En el caso de la región sur del país se esperan cortes en estas zonas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Zona 01 : Pilar, Tacuaras, Isla Umbú, Guazú Cuá, Humaitá, San Juan de Ñeembucú y sus compañías, de 04:00 a 06:00.

Zona 02 : Barrio 21 de Septiembre de Pilar, Tacuaras, Isla Umbú, Guazú Cuá, Humaitá, San Juan de Ñeembucú y sus compañías, de 06:00 a 16:00.

Zona 03 : Fram, Coronel Bogado (departamento de Itapúa) de 06:00 a 08:00.

Zona 04: Ruta Villeta - Alberdi desde kilómetro 48 al 52, de 07:00 a 15:00.

Zona 05: Compañía San Antonio, San Ignacio – Misiones, de 06:00 a 11:00.

Según la ANDE, si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipado y también hay que considerar la línea como energizada en todo momento como medida de seguridad.

Lea más: ANDE recauda más de G. 1.200 millones en subasta de 100 vehículos en desuso