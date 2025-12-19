Viñas Cue: remueven a gran parte de la cúpula tras escándalos vinculados a Gianina García

El comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno Landaira, confirmó que se inició un proceso de relevo gradual del personal militar en la penitenciaría de Viñas Cue, como respuesta a los hechos irregulares detectados en torno a la reclusa Gianina García Troche.

Según explicó, el cambio comenzó por las autoridades del penal, incluyendo al director y a funcionarios con mayor grado de responsabilidad, especialmente aquellos vinculados a la custodia y seguridad interna.

“Analizamos el cargo que desempeñaba cada uno y su tiempo de permanencia. A partir de eso, iniciamos un proceso gradual de relevo”, sostuvo Moreno Landaira. Evitó dar nombres y precisar la cantidad exacta de militares removidos.

Sumario abierto y sanciones disciplinarias

El general confirmó que las Fuerzas Militares abrieron un sumario administrativo para determinar responsabilidades por las irregularidades registradas, entre ellas el ingreso de un celular y marihuana al penal.

“Tenemos un sumario abierto y aquellos que identificamos con faltas disciplinarias ya fueron trasladados y sancionados. Van a cumplir esas sanciones en sus unidades de destino, no en la penitenciaría”, afirmó.

Moreno Landaira aseguró que no se encubrirá a ningún responsable y que el objetivo es esclarecer cómo ingresaron los elementos prohibidos al establecimiento militar.

Ingreso de marihuana y celulares al penal

El comandante detalló en otro momento que la incautación de marihuana y un teléfono celular se produjo durante un control en la guardia, en presencia del hermano de la reclusa, cuando se detectaron los objetos ocultos en un termo.

“Todo eso está siendo investigado. El sumario sigue abierto porque nos interesa saber cómo llegó la marihuana al penal”, enfatizó.

Respecto a los videos que circularon en redes sociales, aclaró que las grabaciones no fueron realizadas por militares, sino por el abogado de la reclusa, quien se encontraba presente durante un episodio médico. También señaló que el video que ella filmó lo hizo cuando tenía permitido hacer videollamadas con sus hijos.

Sanciones impuestas a Gianina Troche

El general confirmó que la reclusa recibió sanciones administrativas dispuestas por la Superintendencia de Justicia Militar y comunicadas posteriormente a la jueza de la causa.

Entre las medidas aplicadas se encuentran:

Prohibición de recibir visitas de su hermano por 20 días.

Suspensión de llamadas normales y videollamadas por 15 días.

Prohibición de recibir visitas de familiares por 10 días.

Refuerzan la seguridad

Moreno Landaira reconoció que Gianina Troche es una interna de alto perfil, motivo por el cual se reforzó la seguridad en Viñas Cue y se activaron protocolos especiales ante cualquier eventualidad.

“Estamos preparados para cualquier intento de rescate. Contamos con personal altamente calificado y mecanismos terrestres, aéreos y navales”, aseguró.

El comandante señaló que se intensificaron las tareas de inteligencia y control para blindar la institución y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“No vamos a tapar ni a ocultar nada. Tomamos este caso con mucha seriedad y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para sancionar a los responsables”, concluyó.