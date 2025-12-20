MEC: docentes plantean que promoción 2026 lleve nombre de renombrado educador paraguayo

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmó recientemente el calendario escolar 2026, indicando que el año que viene las clases se inician el 23 de febrero.

Luego del sorteo del Mundial de la FIFA, que se inicia el 11 de junio y con la confirmación de que los tres partidos de fase de grupos de la selección nacional, se realizan fuera del horario escolar, finalmente las vacaciones de invierno no sufrirán modificaciones. El receso invernal arranca el 13 de julio y se extienden hasta el 23 de julio.

Luego de la publicación de este calendario, la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), plantea a la cartera educativa que la promoción de egresados del próximo curso, lleve el nombre de un referente de la educación nacional.

La propuesta de la Otep - Auténtica

En un vídeo publicado a través de las redes sociales, el secretario general de la Otep - Auténtica, Gabriel Espínola, sugiere que el nombre de la promoción de egreso del 2026, tenga el nombre de un educador influyente en el sector, a 150 años de su nacimiento.

“Hemos solicitado que la Promoción del año 2026 lleve la denominación de Ramón Indalecio Cardozo en el 150° Aniversario de su nacimiento", indicaron en una publicación en redes sociales.

Ramón Indalecio Cardozo nació el 16 de mayo de 1876, en la ciudad de Villarrica. De su educación, según cuentan los libros, se encargaron su madre y una tía. En el año 1885 ingresó a la Escuela Municipal de Villarrica; en 1892 terminó el tercer curso (hoy 9° grado) y se preparó para viajar a la capital a continuar sus estudios.

En el año 1893 ingresó al Colegio Nacional de la Capital (CNC), en 1895 su situación económica lo obligó a trabajar y así se inicia como maestro de grado en el Colegio Modelo Dr. Clementino Billordo. En 1896 se crea la Escuela Normal de Maestros y en ella se preparó para serlo.

Destacado educador paraguayo

Ramón Indalecio Cardozo era considerado uno de los pilares de la pedagogía nacional y padre de la nueva escuela paraguaya.

“Impulsó la educación pública, la formación docente y promovió una enseñanza más participativa, centrada en el estudiante”, según una publicación del MEC por el Día del Pedagogo Paraguayo, que se recuerda cada 16 de mayo en honor a su nacimiento.

Su legado sigue vigente en los principios de una educación más humana, crítica y transformadora, remarcaron.