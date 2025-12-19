MEC: más de 240 docentes denuncian falta de pagos de reemplazos por maternidad

Profesores reclaman al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el pago de una deuda por reemplazos de maternidad, que en algunos casos data del 2022, según denunciaron.

Los docentes realizaron este mismo reclamo en varias oportunidades durante la administración del actual titular de Educación, Luis Ramírez, pero hasta la fecha no consiguen que se salde la deuda.

Afirman que son más de 240 los educadores en esta misma situación. “Ponen muchas excusas; que nos faltan documentos, que tenemos que actualizar algún papel que ya presentamos, lo cierto es que la deuda sigue, es excesivo el retraso”, lamentó la profesora Syntia Ramírez, quien realizó reemplazos de maternidad en escuelas del departamento Central en el 2022.

La docente explicó que, en su caso, cuenta ya con dos resoluciones del MEC que aprueban el pago de los sueldos por las suplencias. “Yo no tengo ningún documento pendiente, todo lo que presenté tiene visto bueno, solo falta el pago”, indicó la profesora.

Algunas deudas superan los G. 30 millones

La profesora Ramírez, quien actúa como una vocera del grupo, dijo que solo en su caso, el MEC debe abonarle G. 31 millones por los reemplazos que realizó.

“Las cifras varían de acuerdo a cada profesor, en algunos casos son G. 20 millones, otros incluso superan lo que a mi me deben”, explicó.

Los profesores indicaron que aguardan una respuesta por parte de Ramírez, quien, según indicaron, se comprometió en el 2023 a saldar los pagos pendientes a los profesores.