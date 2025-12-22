Cañicultores vuelven a emplazar a Petropar y advierten nuevas protestas si no avanza el tren de molienda en Troche

Cañicultores de Mauricio José Troche volvieron a emplazar este lunes a Petróleos Paraguayos (Petropar) para que avance sin más dilaciones la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera local, una obra largamente postergada que llevó a más de un mes de protestas y cierres de ruta durante todo el año 2025.

La advertencia fue realizada tras una reunión mantenida con el presidente de Petropar, Eddie Jara; el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez; el gobernador de Guairá, César Sosa; y otras autoridades, en la que se abordó el estado del proyecto y las obras complementarias necesarias para su funcionamiento.

Según explicaron los productores, el punto central del encuentro fue la exigencia de reactivar de manera efectiva la construcción del nuevo tren de molienda, cuya paralización mantiene en vilo a miles de familias que dependen directa e indirectamente del rubro cañero en Guairá y departamentos vecinos.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, señaló que Petropar se comprometió a adjudicar a fines de enero a la empresa encargada de culminar la obra, lo que permitiría retomar los trabajos tras años de estancamiento.

Fonseca destacó además el avance del censo cañero, que alcanza un 95% de ejecución, con unas 12.200 hectáreas ya registradas y una proyección final de entre 14.000 y 14.500 hectáreas, abarcando prácticamente tres departamentos. “Materia prima hay, lo que falta es que el Estado cumpla”, enfatizó.

Durante la reunión también se discutieron trabajos complementarios en calderas, destilería y sistema eléctrico, áreas claves para evitar nuevas paradas de la planta, que actualmente opera con un tren de molienda obsoleto y propenso a fallas mecánicas.

No obstante, el tono de los productores fue de cautela. Recordaron que compromisos similares ya fueron asumidos en el pasado sin resultados concretos, lo que derivó en prolongadas protestas y cierres de rutas a lo largo de este año.

En ese sentido, Fonseca advirtió que el gremio se mantiene “en pie de guerra” y preparado para volver a las movilizaciones si Petropar no cumple con los plazos acordados. Incluso, los cañicultores decidieron suspender su tradicional encuentro de fin de año para mantenerse en estado de alerta.

“El acuerdo firmado el 8 de octubre fue claro. Si no cumplen, vamos a volver a salir a la calle”, afirmó el dirigente, recordando los 17 días consecutivos de bloqueo que afectaron el tránsito en la ruta PY02.

Otro punto sensible abordado fue la articulación con ingenios privados para derivar parte de la producción mientras la planta estatal no cuenta con capacidad plena. Este año, más de 11.000 toneladas debieron ser enviadas fuera del circuito estatal, en acuerdos que los productores consideran solamente paliativos.

Desde Petropar, según relataron los cañicultores, se prometió que para la zafra 2026 estos convenios con el sector privado se iniciarán desde mayo, a fin de evitar nuevas pérdidas de materia prima.

Origen del conflicto

El conflicto entre los cañicultores y la estatal se arrastra desde la suspensión del contrato con la empresa Estructura Ingeniería SA, adjudicada en 2021 por más de G. 198.000 millones para la construcción del tren de molienda, cuya paralización dejó a la planta con capacidad reducida.

La falta de inversión efectiva provocó la pérdida de más de 450.000 toneladas de caña por año y millonarias pérdidas para los productores, que ven cómo el tiempo pasa sin que el Estado propicie una mejora sustancial.