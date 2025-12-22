La calificación crediticia de Asunción vuelve a caer

Nuevos análisis, basados en estados financieros de la Municipalidad de Asunción, con corte al 31 de agosto de 2025 -apenas asumida la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista)- revelan un panorama complejo y un deterioro de la situación financiera, heredada de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

En los informes, de la calificadora de riesgos Solventa & Riskmétrica, correspondientes a las emisiones de los bonos G5, G6, G7, G8 y G9, muestran una caída de la calificación pyB+ a pyB. Esta calificación mantiene una tendencia sensible (-), lo que indica una expectativa de mayor riesgo o debilidad en el corto plazo.

Entre los motivos de la baja en la calificación se señala que se registraron incumplimientos continuos con el pago de intereses de los bonos durante 2025, que suma una mora total, hasta noviembre, de más de G. 66.000 millones.

Se citan descalces de caja, falta de liquidez, rigidez presupuestaria, con alta concentración en gastos rígidos, especialmente en servicios personales (salarios) que consumen el 81% de los gastos corrientes.

Informe negativo de intervención

También se cita el informe negativo de la intervención sobre la administración anterior, en que se dejó constancia de “graves irregularidades administrativas y financieras, especialmente por la utilización de recursos provenientes del endeudamiento público para fines no autorizados”.

Agregan los informes que, la gestión anterior tuvo “importantes cuestionamientos en el ámbito financiero, institucional y ético”.

Los documentos señalan que la calificación otorgada corresponde a instrumentos de alto riesgo crediticio, que indica que el emisor cuenta con una capacidad mínima de pago de capital e intereses en los términos pactados.

Entre las consecuencias de la misma, se señala la dificultad de financiamiento. La tendencia sensible (-) refleja menores expectativas sobre la situación general, lo que podría encarecer o limitar el acceso a nuevos créditos en el mercado de valores.