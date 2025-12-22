Un viaje cotidiano terminó en tragedia: piden justicia contra el hijo de un concejal

El accidente de tránsito generado por el hijo adolescente de un concejal departamental ocurrió alrededor de las 17:00, en plena tarde, sobre la ruta PY02, en un tramo recto, sin pendientes ni curvas y con buena visibilidad, según resaltó el doctor Nelson Ojeda. El mismo afirmó que los informes periciales iniciales de Criminalística de la Policía Nacional determinan que el impacto fue directo desde atrás y extremadamente fuerte.

“Por los rastros del arrastre se puede ver que fue un choque muy violento. No hay frenada antes ni después. La moto terminó abajo del vehículo, lo que indica claramente que fue de atrás”, afirmó.

De acuerdo con el relato familiar, la violencia del impacto provocó la muerte instantánea tanto del conductor de la motocicleta como de su hija adolescente. Ambos fueron arrastrados y luego arrojados a varios metros de distancia.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Pedro Alcides Ojeda Quintana (57) y su hija de 17 años, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta Toyota Land Cruiser, registrada a nombre de un concejal departamental. Al momento del impacto, el rodado era guiado por el hijo menor de edad del edil, de 16 años, cuya identidad no se puede revelar por ley de protección al menor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: auto con chapa paraguaya cae al río en Brasil y muere su conductora

Una rutina diaria truncada en segundos

Ojeda relató en ABC Cardinal que su hermano vivía en la casa paterna, a unos cuatro kilómetros de la ruta PY02, y que desde hacía aproximadamente 20 días llevaba todos los días en motocicleta a su hija hasta el cursillo probatorio de ingreso a la carrera de ingeniería agronómica, en Juan E. O’Leary.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Era su rutina. Él la llevaba a clases, terminaba a las 20:30 y volvían juntos. Ese día le estaba llevando a estudiar”, relató.

La adolescente fallecida tenía 17 años, era deportista, jugaba fútbol de campo y de salón, participaba en torneos y viajaba para competir. Su sueño era convertirse en ingeniera agrónoma, siguiendo el camino de sus hermanos: uno ya recibido y otro aún estudiando.

Lea más: Los 30 heridos en vuelco de ómnibus están fuera de peligro, según informe médico

Señaló que provienen de una familia campesina humilde y su sobrina hasta ya tenía su propia parcela. “Estaba cultivando sandía, preparando semillas de frutilla. A cada fruta le ponía el nombre de los tíos. Estaba encantadísima”, recordó Ojeda muy emocionado.

El padre fallecido deja un niño de cinco años, que constantemente pregunta por su papá y su hermana. “¿Cómo se le explica eso a un niño?”, señaló el familiar.

Lea más: Dos muertos al caer una camioneta en el cauce de un arroyo en Curuguaty

Irresponsabilidad de los padres del adolescente

Relató que el adolescente conductor de la camioneta dio negativo al alcotest y a otras pruebas realizadas en laboratorios privados.

No obstante, el familiar de las víctimas resaltó que el foco del reclamo no pasa solo por el resultado de esos exámenes.

“Es una total irresponsabilidad que un padre otorgue un vehículo de esta potencia y de estas características a un menor de edad. Un niño no tiene noción del peligro ni la experticia para manejar”, sostuvo.

Según relató, en el vehículo también viajaban otros adolescentes. Incluso afirmó que vecinos de la zona habrían comentado que el joven ya conducía el rodado desde hace tiempo y realizaba maniobras peligrosas, por lo que, a criterio de la familia, no se trató de un hecho circunstancial.

Lea más: Párroco de Ayolas murió en accidente de tránsito

“La imprudencia trunca familias enteras”

Con la voz quebrada, el doctor Ojeda señaló que el dolor es profundo y permanente. “La muerte duele muchísimo y no tiene explicación. Sabemos que los accidentes ocurren, pero esto se inició cuando se entregó la llave a un menor. Ahí comenzó el acto irresponsable”, afirmó.

Pidió que el caso sirva como advertencia. “Para que la gente tenga conciencia de que un acto imprudente puede cambiar el destino de toda una familia. Eso es lo que más duele, porque no se recupera”, expresó al borde del llanto.

En ese contexto, agradeció el acompañamiento recibido tras el hecho. “Miles de personas nos acompañaron, gente que ni siquiera nos conocía nos llamó y se solidarizó. Confiamos plenamente en las instituciones y solo pedimos justicia”, señaló.

Imputación fiscal

La fiscala interviniente ya presentó la imputación por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre, y el caso fue sorteado a un Juzgado Penal de la Adolescencia, donde el menor será convocado para la imposición de medidas.

Además, la familia informó que el Ministerio Público adelantó que investiga también a los padres del adolescente por exposición al peligro y violación del deber del cuidado.

Finalmente, agregó que se aguardan más elementos probatorios, entre ellos pericias electrónicas del vehículo de alta gama. También se busca la declaración de vecinos y testigos, y se analiza la posible existencia de imágenes de cámaras de seguridad de una estación de servicios cercana.