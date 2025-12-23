Corte, Fiscalía y JEM declaran asueto el miércoles 24 de diciembre

Mediante la Resolución N° 12.574 del 23 de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso el asueto judicial el miércoles 24 de diciembre de 2025, por la celebración de la Navidad.

En ese mismo sentido, la máxima autoridad judicial estableció que los plazos procesales y registrales que vencen este miércoles 24 de diciembre, fenezcan el próximo lunes 29 de diciembre, en la capital del país como en todas las circunscripciones judiciales de Paraguay.

Lea más: Sorpresiva reunión de Peña con ministros de la Corte en medio de polémica

El fenecimiento de los plazos procesales se estableció de esa forma, en atención a que el jueves 25 de diciembre -día de Navidad- y el viernes 26 del mes son feriados, el último por decreto presidencial.

La disposición exceptúa a los procesos penales cuyos juicios orales y públicos que fueron fijados para este miércoles 24 de diciembre, los cuales deberán llevarse a cabo en la fecha en la que fueron programadas por los tribunales de sentencia que están a cargo de cada causa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscal procesado renuncia, ante inminente suspensión

Asueto en el Ministerio Público

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso a través de la Resolución FGE N° 5349, del 23 de diciembre de 2025, el asueto para funcionarios y contratados del Ministerio Público para este miércoles 24 de diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rolón dispuso que están exceptuados de dicha disposición las unidades penales de turno, unidades de Niñez y Adolescencia de turno, las Oficinas de Denuncias Penales del Ministerio Público, al igual que los funcionarios y contratados asignados a las dependencias de Apoyo Técnico Fiscal que se encuentren de turno.

Lea más: Robos y hurtos: se registran nueve denuncias por hora, según Fiscalía

Así también, las Unidades Fiscales cuyos juicios orales y públicos fueron fijados para el miércoles 24 de diciembre, los cuales deberán llevarse a cabo en la fecha en la que habían sido programados.

La decisión adoptada por el titular del Ministerio Público se funda “en virtud a la importancia cultural y social que reviste la festividad de Navidad”, por lo que “se reconoce la necesidad de promover un ambiente de celebración y reflexión en el seno de la familia y el funcionariado en general”.

JEM también declara asueto

Igualmente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por Resolución JEM N° 504/2025 declaró el asueto para sus funcionarios, personal contratado y comisionados para este miércoles 24 de diciembre.

En ese contexto, también que los plazos procesales que vencen el 24 de diciembre, fenezcan el 29 de diciembre del año que transcurre.

El órgano juzgador de magsitrados, fiscales y defensores públicos llevó a cabo su última sesión del año el jueves 18 de diciembre, por lo que en aquellos procesos en los cuales la facultad oficiosa del mismo debía quedar habilitada en entre los últimos días de diciembre y el transcurso de enero, por motivo de la feria judicial, recién se cumplirán en febrero de 2026.