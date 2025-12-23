Peña decretó asueto y funcionarios trabajarán hasta el mediodía esta víspera de Navidad

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto N° 5193, con el que se declara asueto a partir de las 12:00 del miércoles 24 de diciembre de 2025 para los funcionarios de la administración pública central y de las entidades descentralizadas.

El decreto establece que los trabajadores estatales cumplirán funciones solo hasta el mediodía en la víspera de Navidad

¿Quiénes quedan excluidos del asueto?

El decreto excluye expresamente del asueto a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia, aquellos que cumplen horarios especiales y el personal afectado a servicios públicos imprescindibles para la comunidad.

También deberán continuar sus labores quienes estén vinculados al comercio exterior y a la percepción de tributos. Cabe resaltar que este decreto solamente afecta a funcionarios públicos, por lo tanto, el sector privado seguirá activo.

Feriados de fin de año

Para este 2025 ya se encuentra vigente el feriado del viernes 26 de diciembre, que se suma al del jueves 25, con el objetivo de fomentar el turismo interno y dinamizar la economía del sector.

Finalmente, se recuerda que el miércoles 1 de enero de 2026 será feriado nacional por Año Nuevo, ya que se celebra el inicio del calendario.

En tanto, el eventual feriado del viernes 2 de enero de 2026 aún no fue confirmado por las autoridades.