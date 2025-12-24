Navidad con esperanza: Las Paraguayas emocionaron a pacientes del Hospital Regional de Caacupé

Con un repertorio marcado por canciones tradicionales y mensajes de fe, las artistas recorrieron distintas áreas del centro asistencial, transformando por algunos minutos la rutina hospitalaria en un espacio de calidez humana.

Cada interpretación fue recibida con aplausos, sonrisas y miradas agradecidas, reflejando el poder que tiene la música para acompañar y reconfortar en momentos difíciles.

Para muchos pacientes, la visita de estas artistas significó una pausa reconfortante en medio del proceso de recuperación, permitiéndoles conectar con recuerdos y con el verdadero sentido de la Navidad: la cercanía, la solidaridad y la esperanza.

Familiares y funcionarios del hospital también se sumaron al momento, destacando la importancia de estas iniciativas que acercan alegría a quienes atraviesan situaciones delicadas de salud.

Música y contención en un dia especial

El gesto de Las Paraguayas fue ampliamente valorado por la comunidad hospitalaria, resaltando el compromiso social del grupo y el rol de la música como herramienta de contención emocional.

En una fecha tan especial, la visita dejó una huella profunda y un mensaje claro para los presentes: aún en los momentos más difíciles, la música puede convertirse en un abrazo para el alma.

