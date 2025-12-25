Asunción recibió la Navidad entre basuras y malos olores

La ciudad de Asunción amaneció este 25 de diciembre rodeada de basura, en un escenario que contrastó con las celebraciones navideñas y dejó al descubierto, una vez más, las falencias en el servicio de recolección de residuos.

En el microcentro, especialmente sobre la calle Palma, el paisaje estuvo marcado por cajas de cartón, bolsas negras sin recoger y basuras desparramadas en las veredas.

Varias de estas bolsas se encontraban abiertas, presuntamente por perros o personas callejeras debido al tiempo prolongado que estaban allí. Asi también, el que pasa por allí puede percibir fuertes olores desagradables.

Contenedores colapsados en el centro

Los contenedores plásticos instalados, que también están asegurados con candados para evitar que sean robados, se encontraban completamente llenos. Este paisaje revela que el servicio de recolección no se habría cumplido.

La misma situación se repitió en los basureros metálicos sellados con cemento en las veredas. Según constató ABC. estos basureros estaban desbordados.

Sobre la calle Oliva, alrededor de uno de estos contenedores, había bolsas verdes esparcidas en el suelo, como si fuera que habían sido rebuscadas.

Basura frente a hospitales y avenidas

Este paisaje se repitió frente al Hospital de Emergencias Médicas, donde se observó una importante acumulación de basura.

Bolsas pequeñas de supermercados, utilizadas de manera improvisada como basureros, estaban en medio de la avenida a la espera de ser retiradas por los recolectores municipales.

También se vieron bolsas de gran tamaño, de color amarillo, cajas de cartón e incluso un sofá abandonado.

En la avenida General Santos, entre las plantas del paseo central, un montículo de basura recibía a cada conductor que pasaba por la zona.

“Estacionamiento” de basura proselitista

En tanto, sobre la intersección de las avenidas Estados Unidos y Azara, una importante cantidad de basura daba la impresión de haberse durante meses. El paisaje revela que antes era un estacionamiento de vehículos y ahora se convirtió en un estacionamiento permanente de basura, insectos y roedores.

Además de los residuos, llamó la atención una pintata proselitista en un muro con la consigna “Hechos no palabras. Dani 2026”, acompañada por la bandera de Asunción, en alusión a las próximas elecciones municipales 2026.

Cabe recordar que la Municipalidad de Asunción atraviesa una crisis en el servicio de recolección de basura. Según denuncias de funcionarios, la comuna cuenta apenas con el 40% de su flota propia de vehículos en funcionamiento, mientras que más de la mitad de los móviles utilizados son alquilados.

Debido a esta crisis, la postal diaria de la capital del país se caracteriza por contenedores repletos, basura esparcida por calles y veredas y olores desagradables. Esta imagen no cambia, sin importar que sea Navidad.