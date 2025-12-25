Veda pesquera: preocupa aumento de incautaciones durante días prohibidos

El domingo 21 de diciembre culminó la veda pesquera en lagos internos y en aguas compartidas con la Argentina, período que se encontraba vigente desde el 2 de noviembre, según lo establece cada año el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

La prohibición continúa para las aguas compartidas con Brasil, hasta el 31 de enero, que incluye a todo el río Apa y la desembocadura del río Paraná con el río Paraguay y luego en la zona de las tres fronteras con el río Yguazú.

Desde la cartera ambiental recuerdan que la veda pesquera en Paraguay es una medida de conservación que prohíbe temporalmente la pesca, transporte y comercialización de peces silvestres, para proteger a las especies durante su época de reproducción y desove.

Así buscan asegurar la sostenibilidad de los recursos acuáticos y la biodiversidad para futuras generaciones, según indicaron.

Inconsciencia

El director de Pesca del Mades, Adán Leguizamón, lamentó que este año aumentó la cantidad de productos y de pescados incautados durante los controles, que pone en peligro la conservación de las especies nativas.

“Nosotros vemos algo preocupante, que aumentó la cantidad de elementos incautados, espineles, redes y peces muy pequeños. Vemos que hay mucha inconsciencia en lo que es la protección de los recursos naturales por parte de la ciudadanía”, advirtió el funcionario.

El especialista expresó que apelarán a la consciencia de la gente, pero, además, a generar mayor ayuda de otras instituciones como la Policía Nacional. Solicitarán la ayuda a las asociaciones de pescadores para poder vigilar los ríos.

Vallemí, Puerto Casado, la zona de Peña Hermosa, San Pedro, Antequera, Puerto Rosario, la triple frontera con Ciudad del Este, Itapúa y el río Ypané son algunas de las zonas donde realizaron estos controles, que continuarán por poco más de un mes en las aguas compartidas con el Brasil.

Decomisos de artes de pesca

Según informó el Mades, durante el primer período de veda que abarcó del 2 de noviembre al 21 de diciembre, en aguas compartidas con Argentina, decomisaron 36.420 metros de espineles, 19.180 metros de redes de monofilamento y 1.000 metros de maromas.

También incautaron reels con caña, embarcaciones, bolsones con anzuelo y cajas con elementos de pesca.

Decomisaron, igualmente, 250 kilos de pescado de especies como surubí, dorado, manguruyú y otros. Las especies fueron donadas a hogares de niños y hospitales públicos, según el Mades.