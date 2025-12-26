MEC: tras dos años de atrasos, Escuelas Abiertas al fin arrancará a tiempo

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció que el tradicional programa de Escuelas Abiertas, que funciona hace más de diez años en el país, al fin abrirá con mayor margen de tiempo en el 2026, para el desarrollo de actividades lúdicas, artísticas y deportivas en 300 instituciones educativas de todo el país.

Bajo la gestión del ministro de Educación, Luis Ramírez, entre el 2024 y este año, el plan fue habilitado de manera tardía, apenas unas semanas antes del inicio de clases, en los primeros días de febrero.

En 2026, Escuelas Abiertas abrirá en la tercera semana de enero para los estudiantes, pero antes, realizará capacitaciones para los facilitadores que participarán en el proyecto, anunciaron desde la cartera educativa.

“A partir de los primeros días de enero ya vamos a distribuir los kits en las escuelas que serán beneficiarias del programa. Se trata de kits para deportes, kits para artes y las meriendas”, explicó Digna Gauto, directora de Educación Inclusiva del MEC.

El arranque del programa Escuelas Abiertas

Luego de las capacitaciones, Escuelas Abiertas estará habilitado para los estudiantes el 19 de enero, según dijo Digna Gauto, es decir, más de un mes antes del primer día de clases, marcado para el 23 de febrero del 2026.

“Vamos a tener robótica también, pero con una nueva modalidad de bloques que podrán practicar los estudiantes. La intención es que estos elementos, de esta asignatura, queden luego en las instituciones educativas y las maestras puedan usarlos en clase”, remarcó.

La funcionaria explicó que en ediciones anteriores llegaron a 350 locales educacionales, y en 2026 abarcarán con 300 instituciones. “Es también con una intención de focalizar y de contar con un estudio de investigación de aprendizaje en este tipo de enfoques”, aseguró.

En un comienzo, el titular del MEC había planteado la posibilidad de que el programa Hambre Cero sea incluido en estas 300 instituciones, pero Gauto explicó que por una cuestión de logística, esto no será posible.

Plazas barriales

Como novedad, también habilitarán espacios barriales, por ejemplo, en plazas públicas para que niños de cualquier centro educativo puedan sumarse a las actividades. La intención de la cartera es alcanzar a 30.000 escolares.