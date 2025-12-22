MEC “olvida” denuncias por presuntos amaños, pero se jacta de transparencia en su gestión

Luis Ramírez, titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presentó esta mañana en una transmisión en directo su informe de gestión 2025. Le acompañaron el viceministro de Educación Superior y de Culto, David Velázquez Seiferheld y la viceministra de Educación Básica, Peggy Martínez.

Por segundo año consecutivo, la presentación se realizó a puertas cerradas, esta vez, en los estudios del canal estatal Paraguay TV.

Lea más: MEC: docentes plantean que promoción 2026 lleve nombre de renombrado educador paraguayo

En la presentación del informe de gestión, el titular de Educación se jactó de que el MEC se ubica entre las 16 “mejores empresas públicas”, según la Contraloría General de la República (CGR).

“Este año logramos la ejecución del 94% de nuestro presupuesto, hemos mejorado la calificación de la CGR, estamos logrando un MEC cada día más transparente y tecnológico; la idea es poner a la ciudadanía en condiciones de vincularse con todo el proceso”, aseguró Ramírez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lluvia de denuncias en licitaciones

El ministro de Educación se ufanó de la transparencia en su gestión. Sin embargo, este año el MEC se destacó por las múltiples denuncias de supuesto amaño en licitaciones públicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: más de 240 docentes denuncian falta de pagos de reemplazos por maternidad

Uno de los ejemplos se dio con la compra de uniformes escolares, que supuestamente debían repartirse este año. Tras el sinfín de denuncias por presunto direccionamiento y críticas de docentes por “priorizar el negocio”, el MEC canceló, a principios de este diciembre, el llamado a licitación para comprar uniformes escolares por US$ 7, 6 millones.

El titular de la cartera defendió el proceso licitatorio, pero aseguró que se dieron “dificultades por la priorización; la gente no quería cambiar sus uniformes”.

Lo cierto es que el llamado tuvo casi 150 denuncias, según registros de Contrataciones Públicas, por presunto direccionamiento en el pliego de bases, que exigía “requerimientos desmedidos” y que muy pocas empresas podrían cumplir. Eso, sin contar con que empresas ligadas al presidente de la ANR, Horacio Cartes, fueron las tenidas en cuenta para los precios referenciales.

Libros

En septiembre, el MEC fue denunciado por presunto direccionamiento para la impresión de libros por US$ 6 millones, en un proceso en el cual también protestaron en contra de uno de los asesores de Ramírez en el MEC, el abogado Herman Weisensee, quien supuestamente es el digitador de las licitaciones educativas.

Lea más: Funcionaria del MEC vinculada al caso Hernán Rivas, “premiada” con cargo en Aneaes

En otra licitación de libros, más de 40 empresas editoriales agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní, reclamaron también graves indicios de direccionamiento en una adjudicación para comprar materiales educativos por US$ 7,3 millones.

En este caso, la firma adjudicada es Atlas Representaciones S.A., dirigida por Fernando Moreira, cuya esposa Silvia “Chichi” Gadea es prima de la Primera Dama, Leticia Ocampos, y del presidente Santiago Peña.

Otro dudoso trasfondo se dio en la adquisición de pupitres chinos mediante Itaipú, en beneficio de Long Jiang, cercano a Santiago Peña, en detrimento de la industria nacional. En este caso, el pliego de bases y condiciones también fue elaborada por el MEC.

Asesor también obtuvo adjudicación

Este año, el MEC adjudicó la consultoría para elaborar el Plan Nacional de Educación a la empresa EPLS SA, propiedad del pastor evangélico Isaías Vergara, quien se presenta como asesor estratégico en desarrollo y liderazgo. El religioso es asesor del ministro de Educación, Luis Ramírez, según este mismo había confirmado en su momento.

Lea más: Rechazan intención del MEC de cerrar escuelas con pocos matriculados

Esta adjudicación también fue cuestionada por diversos sectores, debido a la contratación de un asesor del titular del MEC para liderar un plan de esta envergadura.

Retraso en obras de infraestructura

En su informe de gestión, el ministro de Educación también presentó obras de infraestructura escolar en 17 colegios públicos de todo el país.

Sin embargo, el propio Luis Ramírez aclaró que de las 17 obras previstas, recién llevan adelante trabajos en tres instituciones, entre ellas el Colegio Técnico Nacional (CTN) y el Colegio Nacional de la Capital (CNC).

Lea más: MEC: ya hay fecha confirmada para el inicio de clases 2026 en Paraguay

“Vamos a iniciar obras en cinco más”, agregó. Luego, indicó que tienen intervenciones en “7.000 espacios educativos”.