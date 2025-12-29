Video: Mitic alerta sobre estafas con supuestos sorteos por fin de año

En el marco de las celebraciones de fin de año, anualmente se detecta un incremento significativo en los intentos de estafas y engaños mediante supuestos “sorteos” que aprovechan el espíritu de fiestas.

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mitic), estos anuncios suelen ofrecer recompensas muy atractivas como celulares, electrodomésticos, viajes o bonos de compra con el fin de captar rápidamente la atención de las personas.

Asimismo, alertan que el “modus operandi” de los estafadores consiste en la creación de perfiles en redes sociales que poseen una apariencia muy similar a las marcas reales y una vez que el usuario es engañado, los delincuentes suelen solicitar el seguimiento de cuentas sospechosas, la entrega de datos personales o incluso llegan a exigir un pago monetario bajo la excusa de “liberar” el premio obtenido.

Recomendaciones para evitar estafas

Para evitar caer en estas trampas, la cartera estatal recomienda realizar siempre una verificación exhaustiva de la cuenta que publica la oferta, asegurándose de entrar al perfil verificado de la marca oficial. También es fundamental algún tipo de reglamento sobre la promoción o directamente, comprobar que exista tal sorteo en sí. Finalmente, en caso de incidentes o casos, se insta a una denuncia al correo: abuse@cert.gov.py.

