Fin de Año: podría faltar costilla vacuna en supermercados

Desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), indicaron que se podría dar una falta de costilla en los supermercados, ya que las faenas se realizaron sólo hasta el 20 de este y la demanda en Navidad, los días feriados y el fin de semana fue importante.

Gustavo Lezcano, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), indicó que los supermercados no cuentan con costilla fresca, sí algunas congeladas.

Agregó que ya no hubo producción luego del 20 de diciembre y que los días posteriores a Navidad el movimiento fue normal, pero sin reposición.

Sobre los precios dijo que se mantuvieron estables y competitivos, que no se realizaron marcaciones.

ARP aseguró abastecimiento

“No existe ninguna limitación productiva, técnica ni operativa que justifique escenarios de escasez”, indicaba en un comunicado de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), a mediados de diciembre.

“Paraguay es un país productor de carne, con capacidad probada para abastecer su mercado interno y cumplir, al mismo tiempo, con sus compromisos externos. Instalar escenarios de desabastecimiento no resiste análisis y solo genera incertidumbre innecesaria. La carne para las fiestas está garantizada. Lo que el país necesita no es alarmismo, sino responsabilidad, transparencia y comunicación honesta”, enfatizaba el documento.

Consumo dinámico

Lezcano aseguró que el consumo de costilla y otros cortes se dio de manera dinámica en los supermercados, por lo que el sector se encuentra satisfecho; sin embargo, eso puede generar que se dé una posible falta para Año Nuevo.

“Hubo muy buena venta de todo lo que fue carne de cerdo, carne de vaca, carne de pollo. Todos los cortes, los embutidos, chorizo, demás tuvieron un movimiento bastante frenético”, resaltó.

Buena producción de mandioca

La buena producción de mandioca en este 2025 hizo que no se dé faltantes en las góndolas, según manifestó Lezcano.

“Yo creo que vamos a tener todo el verano buena producción de mandioca porque no hay sequía, hay abundante lluvia; o sea, yo creo que los productos en general vamos a tener en gran medida y eso va a hacer que el precio también esté estable”, enfatizó.